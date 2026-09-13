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محمد العيسي مهاجم فريق الاتفاق تحت 21 عامًاAl Ettifaq's X official account
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ele não para de marcar: artilheiro da J-League da elite dispara na liderança ao estilo de Messi

Al Ettifaq U21 x Al Wehda U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21
Jawwy Elite League U-21
Arábia Saudita

Lance espetacular no Campeonato Saudita Sub-21

A liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21) presenciou um gol excepcional ao estilo do craque argentino Lionel Messi, marcado pelo artilheiro da competição.

O Al-Ettifaq venceu o Al-Wehda pelo placar de 6 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite de domingo, em seu estádio em Dammam, pela quarta rodada da liga Joy de Elite.

A vitória ampla veio por meio de 5 jogadores, com cada um deles marcando um único gol, além do doblete de Abdulrahman Al-Ruwaili.

Contudo, o gol mais bonito saiu dos pés do atacante Mohammed Al-Issa, mais precisamente aos 71 minutos de jogo, quando driblou jogadores do Al-Wehda de maneira magnífica, antes de colocar a bola dentro das redes.

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Jawwy Elite League U-21
Al Kholood U21 crest
Al Kholood U21
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Al Ansar U21
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A forma como Al-Issa marcou o gol lembrou a todos o que faz o craque argentino Lionel Messi, que costuma driblar os jogadores antes de colocar a bola nas redes.

Al-Issa marcou pela quarta partida consecutiva na liga Joy de Elite, isolando-se em um número histórico, já que é o único jogador a marcar em todas as rodadas da atual edição da competição.

O atacante do Al-Ettifaq chegou ao sétimo gol na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21, seguindo distante na liderança dos artilheiros em relação a Ziyad Aba, craque do Al-Ahli, e Jefferson Ramos, atacante do Al-Fateh, que aparecem na segunda posição com 4 gols.

Vale lembrar que o Al-Ettifaq possui o ataque mais forte da liga Joy de Elite após quatro rodadas, tendo marcado 20 gols, a uma média de 5 gols por partida, apesar de ocupar a segunda posição na tabela de classificação com 9 pontos, a um ponto do Al-Ahli.

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