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Capitão do Atlético de Madrid, Koke exaltou a marca de 345 vitórias de Diego Simeone e afirmou que o argentino mantém a mesma ambição e exigência após 15 anos no comando. Antes do duelo de quarta-feira contra o Viking pela Champions League, o meio-campista também falou sobre sua condição física e o compromisso de ambos com o clube até o último dia.

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Koke celebra a marca de 345 vitórias de Simeone

O capitão do Atlético de Madrid, Koke exaltou a marca de 345 vitórias alcançada pelo técnico Diego Simeone no clube e elogiou o argentino por transformar a mentalidade do Atlético ao longo de 15 anos no comando. Em entrevista no Metropolitano antes do jogo de quarta-feira contra o Viking pela Champions League, o meio-campista de 34 anos revelou que o elenco parabenizou Simeone pessoalmente após a vitória por 3 a 0 sobre o Getafe, no domingo, pelo Campeonato Espanhol.

“Eu já falei com ele pessoalmente e, diante de todo o grupo, parabenizamos o treinador, porque é incrível”, disse Koke. “Depois de tantos anos em um clube tão grande, ter mudado a mentalidade do clube, de todos os jogadores que passaram por aqui e dos que estão aqui agora, competir todos os dias e manter o mesmo entusiasmo, a mesma ambição e a mesma vontade é algo realmente admirável. Acho que isso se espalhou por todo o clube. Espero que continue por muitos anos.”

A exigência diária de Simeone não mudou

Desde que assumiu o comando em 2011, Simeone se tornou o técnico há mais tempo à frente de um time da primeira divisão na Europa, conquistando dois títulos do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, duas Ligas Europa e duas Supercopas da UEFA. Embora tenha percebido um lado mais emotivo do treinador após a vitória de domingo, Koke afirmou que a intensidade de Simeone nos treinos permanece intacta.

“Acho que praticamente nada mudou, porque ele continua com a mesma determinação, a mesma ambição, a mesma vontade, e acho que isso nunca vai mudar”, explicou Koke. “Obviamente, ele está um pouco mais velho, é verdade, mas todo o resto continua igual: o mesmo entusiasmo, a mesma vontade, a mesma ambição. Ele continua muito exigente nos treinos, não nos deixa relaxar nem por um segundo, e é isso que faz a diferença e nos permite competir contra os melhores.”

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Koke fala sobre as críticas externas e a inevitável despedida

Questionado se as pessoas de fora realmente reconhecem o trabalho de Simeone, Koke disse que o treinador busca força nas pessoas mais próximas, e não nas opiniões externas. No Atlético durante toda a carreira profissional, iniciada em 2009, Koke superou o recorde de jogos de Adelardo Rodriguez e assinou um novo contrato em julho de 2026. O meio-campista também reconheceu que tanto ele quanto Simeone deixarão o clube um dia.

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“Algumas pessoas o valorizam mais do que outras. Acho que ele vai dar importância às pessoas que realmente o amam, e imagino que o que os outros pensam não vá importar muito para ele”, disse Koke. Ao responder à sugestão de que ele e Simeone nunca deveriam sair, acrescentou: “Todos nós temos que partir algum dia. Não vamos ficar aqui para sempre, vamos? Mas demos muito ao clube, continuamos dando muito ao clube e vamos fazer isso até nosso último dia aqui.”

Pronto para contribuir em qualquer função

De volta à plena forma após uma lesão sofrida há cerca de um mês, Koke ressaltou que está pronto para ajudar o Atlético da maneira que Simeone precisar.

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“Como sempre disse, estou à disposição do time para o que precisar, seja em campo, jogando 90, 30 ou 5 minutos, seja no banco, ajudando o time de todas as formas possíveis”, disse Koke antes do desafio europeu de quarta-feira.