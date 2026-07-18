Ele não jogou nem um minuto na Copa do Mundo!… Comunicado urgente da Inglaterra sobre o astro das Três Leões

Kobe Maino, meio-campista do Manchester United, foi descartado da partida da Inglaterra contra a França pela disputa do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026 devido a uma lesão, encerrando assim sua participação no torneio sem ter disputado nenhum minuto em campo.

A seleção dos Três Leões divulgou um comunicado sucinto explicando o motivo da exclusão de Maino, de 21 anos, da lista do time, no qual se dizia: “Kobe Maino está fora da lista do time para a partida de hoje contra a França devido a uma lesão”.

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, fez sete alterações na escalação em busca da medalha de bronze contra a França, após a derrota dramática que a seleção dos Três Leões sofreu contra a Argentina na última quarta-feira.

Copa do Mundo sem um único minuto

O meio-campista do Manchester United retornará ao Old Trafford sem ter jogado nenhum minuto na Copa do Mundo, apesar de ter sido incluído na lista de 26 jogadores da Inglaterra, superando nomes de destaque como Adam Warton, do Crystal Palace, e Alex Scott, do Bournemouth.

No entanto, ele permaneceu no banco de reservas sem entrar em campo contra Croácia, Gana, Panamá, República Democrática do Congo, México, Noruega e Argentina, e agora terá que esperar quatro anos até ter outra chance de disputar sua primeira partida na Copa do Mundo.

Warnock critica duramente Tuchel

Neil Warnock, o lendário técnico da Premier League, criticou duramente Tuchel por ter ignorado o craque do Manchester United quando a Inglaterra se esforçava para manter a vantagem contra a Argentina.

Em declaração à talkSPORT, ele disse: “Mino era o tipo de jogador de que se precisa nos últimos 25 minutos, porque tem boa preparação física, consegue segurar a bola e sabe correr com ela”.

E acrescentou: “Isso não se diz para a imprensa, mas sim para o próprio jogador. Diz-se a ele: ‘Você não está treinando bem, rapaz, você consegue melhorar seu desempenho?’”.

O Manchester United espera que ele esteja bem

O Manchester United, que perdeu por 1 a 0 para o Wrexham em seu primeiro amistoso da temporada hoje cedo, espera que Mayno não tenha sofrido uma lesão grave.

Maino disputou 30 partidas pelos Red Devils na última temporada, marcando um gol e dando três assistências, e conseguiu conquistar a confiança do técnico do Manchester United, Michael Carrick, depois de ter sido constantemente ignorado por seu antecessor, Robin Amorim.

Os Red Devils esperam ansiosamente que o jogador, muito querido pela torcida, comprove sua preparação física antes do início da temporada da Premier League, contra o Hull City, no próximo dia 22 de agosto.