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"Ele não grita nem reclama mais!": o dérbi de Madri crava mais um prego no caixão do estrelato do "fantasma Vinicius"

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Espanha
Brasil

Derrota dolorosa no clássico

Uma reportagem publicada neste domingo lançou um ataque contra Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, após a derrota dos merengues no dérbi de Madri, diante do Atlético de Madrid, pelo placar de 2 a 1, na LaLiga.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid fracassou em apresentar uma atuação à altura de uma partida de dérbi, apesar de contar com o mesmo número de jogadores, e desmoronou completamente após o pênalti e a expulsão de Dean Huijsen no início do segundo tempo.

 O pênalti convertido por Grimaldo selou o destino do Real Madrid, que não ofereceu resistência digna de nota, deixando o time despido de tudo: sem jogo, sem personalidade, sem espírito de luta e sem sequer jogadores.

No estádio Metropolitano, o trio ofensivo formado por Vinícius, Mbappé e Bellingham esteve completamente ausente.

 Estavam desconectados do restante da equipe, incapazes de contribuir sem a bola, e não representaram absolutamente nenhuma ameaça ofensiva; foram três fantasmas que lançaram suas sombras sobre o dérbi com grande tristeza e sem qualquer glória.

O brasileiro já não é o que era, aquele jogador que encantou a todos entre 2021 e 2024, quando consolidou sua posição como líder ofensivo do Real Madrid.

A queda de seu rendimento se estendeu por muitos meses, e não restou vestígio da personalidade rebelde e nada convencional que o caracterizava no passado. Ele já não protesta, nem enfrenta seus adversários, nem provoca as torcidas das equipes rivais.

Mourinho seguiu privilegiando o camisa 7, mesmo ciente de que ele ainda está longe de seu melhor nível, mas suas justificativas começaram a se esgotar. Pois ele não cria oportunidades, não pressiona o adversário e não melhora o desempenho dos companheiros.

 O técnico português não teve outra opção a não ser sacrificar Vinícius (e Güler) e manter Mbappé e Bellingham em campo para reorganizar a equipe após a expulsão de Huijsen.

O Real Madrid jogou em desvantagem numérica e se tornou apenas um boneco nas mãos do Atlético de Madrid, que ficou satisfeito com a ausência de resistência que encontrou. Até mesmo a diferença de seis pontos que o separa do Barcelona não é o principal problema do Real Madrid comandado por Mourinho, que repetiu, ponto por ponto, os defeitos fundamentais que assolaram o time nos últimos anos.

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