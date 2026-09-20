"Ele não grita nem reclama mais!": o dérbi de Madri crava mais um prego no caixão do estrelato do "fantasma Vinicius"

Uma reportagem publicada neste domingo lançou um ataque contra Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, após a derrota dos merengues no dérbi de Madri, diante do Atlético de Madrid, pelo placar de 2 a 1, na LaLiga.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o Real Madrid fracassou em apresentar uma atuação à altura de uma partida de dérbi, apesar de contar com o mesmo número de jogadores, e desmoronou completamente após o pênalti e a expulsão de Dean Huijsen no início do segundo tempo.

O pênalti convertido por Grimaldo selou o destino do Real Madrid, que não ofereceu resistência digna de nota, deixando o time despido de tudo: sem jogo, sem personalidade, sem espírito de luta e sem sequer jogadores.

No estádio Metropolitano, o trio ofensivo formado por Vinícius, Mbappé e Bellingham esteve completamente ausente.

Estavam desconectados do restante da equipe, incapazes de contribuir sem a bola, e não representaram absolutamente nenhuma ameaça ofensiva; foram três fantasmas que lançaram suas sombras sobre o dérbi com grande tristeza e sem qualquer glória.

O brasileiro já não é o que era, aquele jogador que encantou a todos entre 2021 e 2024, quando consolidou sua posição como líder ofensivo do Real Madrid.

A queda de seu rendimento se estendeu por muitos meses, e não restou vestígio da personalidade rebelde e nada convencional que o caracterizava no passado. Ele já não protesta, nem enfrenta seus adversários, nem provoca as torcidas das equipes rivais.

Mourinho seguiu privilegiando o camisa 7, mesmo ciente de que ele ainda está longe de seu melhor nível, mas suas justificativas começaram a se esgotar. Pois ele não cria oportunidades, não pressiona o adversário e não melhora o desempenho dos companheiros.

O técnico português não teve outra opção a não ser sacrificar Vinícius (e Güler) e manter Mbappé e Bellingham em campo para reorganizar a equipe após a expulsão de Huijsen.

O Real Madrid jogou em desvantagem numérica e se tornou apenas um boneco nas mãos do Atlético de Madrid, que ficou satisfeito com a ausência de resistência que encontrou. Até mesmo a diferença de seis pontos que o separa do Barcelona não é o principal problema do Real Madrid comandado por Mourinho, que repetiu, ponto por ponto, os defeitos fundamentais que assolaram o time nos últimos anos.

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