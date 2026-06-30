Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-AFR-2025-MATCH 46-CMR-MARAFP

Traduzido por

Ele não ficou para trás em relação aos companheiros de ontem... Como El Rakraki comemorou a classificação do Marrocos às custas da Holanda?

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
Canadá x Marrocos
Canadá
W. Regragui
Países Baixos
Marrocos
México
Canadá
EUA

O herói da Copa do Mundo de 2022

 Walid El-Rakraki, ex-técnico da seleção marroquina, comentou a classificação dos Leões do Atlas para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a Holanda.

A seleção do Marrocos se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Holanda nos pênaltis (3 a 2), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), na madrugada desta terça-feira, no Estádio de Monterrey, no México, pela fase de 32 da competição.

E Walid El-Rakraki, que levou o Marrocos às semifinais na edição de 2022 no Catar, não demorou a comemorar essa classificação.

Al-Rakraki publicou, por meio do recurso “Stories” em sua conta no Instagram, uma imagem criada para a seleção marroquina, que inclui vários jogadores e o atual técnico, Mohamed Wahbi, comemorando a classificação, acompanhada de um áudio com o famoso grito de guerra “Sempre Marrocos”.

Vale lembrar que Walid El-Rakraki deixou a seleção marroquina após a última Copa das Nações, ao fim de uma trajetória marcante e repleta de conquistas, e que Mohamed Wahbi assumiu o cargo em seu lugar.

Copa do Mundo
Canadá crest
Canadá
CAN
Marrocos crest
Marrocos
MAR


Publicidade