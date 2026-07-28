"Leroy é um dos últimos que se pode escolher como bode expiatório. Em todos os jogos, ele tentou dar tudo de si e fez muito por isso", defendeu Buruk seu pupilo em entrevista à Sky.

Criticar Sané virou "infelizmente quase uma moda", esbravejou o técnico do Galatasaray. "Para ser sincero, acho até um pouco engraçado que agora estejam transformando Leroy Sané em bode expiatório. Ele não fez uma Copa do Mundo ruim."

Apesar de uma primeira temporada irregular em Istambul, o ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann deu total confiança a Sané na Copa do Mundo da América do Norte. Após a ausência por lesão da joia do Bayern Lennart Karl, Sané foi titular na ponta direita e disputou os quatro jogos do torneio desde o início.

De volta ao Galatasaray: Leroy Sané assimilou bem o fiasco na Copa do Mundo

Seu único verdadeiro destaque foi o gol de abertura marcado logo no início na derrota por 2 a 1 para o Equador no encerramento da fase de grupos. Fora isso, Sané decepcionou, assim como grande parte de seus companheiros de equipe. A Alemanha foi eliminada de forma totalmente surpreendente já nos dezesseis avos de final contra o Paraguai, e Nagelsmann renunciou poucos dias depois.

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Ao que tudo indica, Sané já assimilou bem o choque da Copa do Mundo, como destacou Buruk: "Preciso mencionar em especial que Leroy voltou das férias muito, muito positivo. Ele se sente muito bem no grupo", disse o treinador de 52 anos. "Agora vamos reconstruí-lo fisicamente e estamos felizes por poder voltar a trabalhar com ele na nova temporada."

Leroy Sané ainda terá papel na seleção alemã sob o comando de Jürgen Klopp?

Sané havia se transferido no verão do ano passado para o Galatasaray sem custos, vindo do Bayern de Munique, mas até agora só conseguiu corresponder às altas expectativas no campeão turco de forma pontual. Foram sete gols e nove assistências em 43 partidas somando todas as competições, embora em alguns momentos Sané não tenha sido titular. A próxima temporada da Süper Lig começa para o atual campeão em 14 de agosto, com um jogo em casa contra o Corum FK.

Resta saber se Sané ainda terá algum papel na seleção alemã sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp. Até aqui, o jogador de 30 anos, cujo contrato com o Galatasaray vai até 2028, soma 80 partidas pela seleção (18 gols).