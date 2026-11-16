“Ele não fez parte desse período”: Técnico da Noruega, Staale Solbakken se irrita com perguntas a Erling Haaland sobre as 115 acusações contra o Manchester City

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O técnico da Noruega, Staale Solbakken, demonstrou irritação depois que Erling Haaland foi questionado sobre o processo em andamento por irregularidades financeiras envolvendo o Manchester City. Após a vitória da Noruega sobre o País de Gales no sábado, o atacante falou pela primeira vez sobre as 115 acusações da Premier League, o que levou seu treinador na seleção a defendê-lo de forma contundente.

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Solbakken critica foco da imprensa em Haaland

Solbakken demonstrou profunda frustração ao ver seu principal atacante ser submetido a perguntas insistentes sobre o Manchester City ter sido considerado culpado de mais de cem violações das rigorosas regras financeiras do futebol inglês. O técnico ressaltou o absurdo das perguntas ao lembrar que Erling Haaland sequer jogava no Etihad Stadium durante o período específico que está sob investigação.

“É preciso ter cuidado. Somos a favor da transparência e de que vocês possam fazer as perguntas que quiserem. O que é preciso lembrar aqui é que ele é uma das maiores estrelas do mundo; tudo o que ele diz repercute pelo mundo. Ele não fez parte do período pelo qual o clube está sendo investigado. Mesmo assim, é o rosto dele que aparece em 90% das matérias sobre o assunto. É uma loucura”, disse Solbakken à TV 2.

Técnico defende silêncio do atacante sobre polêmica do City

Solbakken falou sobre o silêncio dos jogadores do Manchester City, destacando que Rodri continua sendo o único a se manifestar publicamente sobre a situação em andamento. Ao defender a maneira como Haaland lida com a polêmica, o técnico afirmou que essa postura está profundamente ligada à origem escandinava do atacante.

“Nenhum jogador do Manchester City, com exceção de Rodri, se pronunciou sobre esse caso. Acabou em caos: ele defende o clube e talvez diga uma ou duas coisas que não deveria ter dito. Aí a situação toma proporções maiores. Ele [Haaland] faz algo que ninguém mais faz porque vem da cultura norueguesa e entende como as coisas funcionam”, afirmou. Solbakken também lembrou à imprensa que, embora tenha havido uma decisão, o processo judicial continua: “Eles foram condenados e acusados, mas é permitido recorrer.”

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Haaland quebra o silêncio sobre decisão no caso do City

O próprio Haaland admitiu que teve dificuldade para falar sobre a situação ao ser abordado depois da vitória da Noruega por 3 a 1 em Ullevaal. O atacante respondeu inicialmente listando os clubes pelos quais jogou durante os anos em que o City teria cometido as infrações, ressaltando que não participou das decisões administrativas do clube naquele período.

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“Essa é uma pergunta que tenho um pouco de dificuldade para responder. É um caso entre a Premier League e o Manchester City. Então eu deveria responder? É difícil responder quando não sei muita coisa. Para ser sincero, não li muito a respeito. Meu foco é atuar pelo Manchester City”, explicou Haaland. Questionado se a situação afeta seu futuro, acrescentou: “Agora entendo que vocês querem uma manchete, mas... Como eu disse, assinei um contrato longo em 2022. Em 2022, fiz uma escolha relativamente boa quando fui para o City. Podemos todos dizer isso juntos. Eu mesmo diria isso quando vejo os troféus que conquistei, a forma como evoluí, tanto em campo quanto em outros aspectos.”

Proteção da seleção ao astro

Solbakken revelou que já havia intervindo para poupar Haaland de falar com a imprensa, a fim de evitar o tipo de “caos” visto em outras entrevistas coletivas com jogadores do City. Ele acredita que é inadequado cobrar do atacante respostas pelas decisões da direção do clube e que essa pressão pode ser prejudicial, dada a delicadeza da disputa judicial.

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“Acho que vocês deveriam entender o outro lado e o que teria acontecido se ele tivesse dito uma palavra errada nesse caso. Fui eu quem decidiu que ele não deveria falar com a imprensa da última vez. Eu disse: ‘Você não deve fazer isso. Deve ficar bem longe disso.’ Porque é um assunto muito delicado”, afirmou Solbakken.