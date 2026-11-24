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Andoni Iraola confirmou que Cody Gakpo perderá o clássico de domingo contra o Everton, enquanto Ryan Gravenberch enfrenta um problema doloroso "difícil de resolver". Os dois ficaram fora da lista do Liverpool para o jogo de quarta-feira contra o Club Brugge, pela Champions League, e o técnico admitiu que Gravenberch "não está em uma boa situação" no momento.

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Gakpo está fora do clássico contra o Everton

Gakpo não estará disponível para o clássico no Hill Dickinson Stadium, embora Iraola tenha ressaltado que o problema não é grave. Em entrevista coletiva na Bélgica antes da partida, ele disse: "A lesão do Cody não é grave. Ele ficará fora no fim de semana."

Gakpo já havia ficado fora da lista de 22 jogadores que viajaram para o confronto pela Champions League. O Liverpool busca dar sequência à goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United em Anfield, no domingo.

Sem previsão para o retorno de Gravenberch

Iraola demonstrou bem menos certeza sobre Gravenberch, que vem enfrentando dores persistentes nas últimas semanas e também não viajou. "Com Ryan, é difícil dizer. Ele está sentindo dor. É difícil resolver", afirmou.

"Às vezes ele consegue lidar com a dor, mas, por enquanto, não está em uma boa situação. Essas lesões não são fáceis." Iraola não deu um prazo para o retorno de Gravenberch, deixando o Liverpool apreensivo com a situação de um de seus jogadores mais importantes em meio a uma sequência intensa de partidas.

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Rodízio é fundamental em calendário apertado

Iraola explicou que, sem uma pausa próxima para jogos de seleções, precisa fazer um rodízio no elenco. "Não temos uma pausa para jogos de seleções em breve, então precisamos escalar jogadores a cada três dias. São três jogos muito importantes nesta semana", disse.

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Ele também afirmou confiar que Alexander Isak seguirá preparado, apesar do rodízio. "Quero que todos pensem que são importantes", disse Iraola, depois que Isak saiu do banco para marcar contra o Fenerbahce. O Liverpool precisará da profundidade do elenco, já que o Club Brugge está invicto há 11 jogos.

Desafio contra o Club Brugge antes do clássico

Iraola espera um jogo aberto na Bélgica, na quarta-feira. "Teremos que jogar em um nível muito, muito alto. Caso contrário, será muito difícil", afirmou.

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Depois, o Liverpool voltará as atenções para o Everton, que perdeu por 4 a 0 para o Brentford na segunda-feira e não contará com o capitão James Tarkowski.