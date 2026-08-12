Parece que o norueguês Erling Haaland não esqueceu o que aconteceu com ele na última Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e da qual sua seleção se despediu diante da Inglaterra, com a derrota por 2 a 1 nas quartas de final.

De acordo com o jornal "The Sun", Erling Haaland ironizou seu novo companheiro no Manchester City, Elliot Anderson, em uma resposta ácida a um torcedor no Instagram.

O Manchester City desembolsou 116 milhões de libras esterlinas para contratar o jogador da seleção inglesa de 23 anos e levá-lo ao Etihad Stadium, reforçando suas chances de reconquistar o título da Premier League.

O novo treinador, Enzo Maresca, ficará satisfeito com a grande contratação, mas pode haver um jogador um pouco menos feliz: Haaland.

Qualquer esperança do Manchester City de destronar o Arsenal e conquistar seu primeiro título desde a temporada 2023-2024 dependerá da habilidade de seu astro artilheiro em marcar gols, mas parece que Haaland, de 26 anos, ainda tem uma conta antiga a acertar com Anderson.

O meio-campista da seleção inglesa provocou a ira de todo o povo norueguês, ao que tudo indica, após um incidente de tensão durante a Copa do Mundo neste verão.

Na partida das quartas de final, que estava empatada por 1 a 1, Thorbjorn Heggem se lançou sobre uma bola que sobrou de um escanteio para colocar a Noruega em vantagem.

O gol acabou sendo anulado após a revisão do árbitro de vídeo (VAR), quando os árbitros flagraram Haaland empurrando Anderson ao chão.

Ainda assim, muitos torcedores acharam que Anderson caiu ao chão com muita facilidade, enquanto outros consideraram que o meio-campista colocou as mãos em Haaland primeiro, e o próprio Haaland classificou a decisão como "fraca".

E fica claro que o atacante não esqueceu o episódio, após direcionar uma ironia ácida a Anderson no Instagram.

Depois que Haaland publicou uma postagem no Instagram com a legenda "De volta à Manchester ensolarada!", um torcedor comentou: "Manda um abraço para o Anderson".

E o astro norueguês respondeu sem qualquer hesitação: "O mergulhador?". Sua reação franca de sempre provocou risadas nos torcedores, com um deles dizendo: "Não esqueceu aquele jogo contra a Inglaterra", enquanto outro acrescentou: "Ele ainda nem o segue", e um terceiro escreveu: "Haaland ainda está bravo".

Os dois jogadores começarão a trabalhar juntos nos treinos após voltarem de seus longos períodos de descanso, decorrentes de suas participações nas fases avançadas da Copa do Mundo.







