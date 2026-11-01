"Ele não esperava isso de Messi": jogador árabe revela os bastidores da surpresa da Bola de Ouro

O argelino Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, recebeu um reconhecimento excepcional da lenda argentina Lionel Messi, que o colocou entre suas escolhas na disputa pelo prêmio "Kopa" de melhor jogador jovem, durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, em um gesto que refletiu o prestígio que o talento argelino em ascensão passou a desfrutar no cenário europeu.

O capitão da Argentina escolheu Maza na terceira posição de sua lista, atrás da dupla do Barcelona Lamine Yamal e Pau Cubarsí, campeões da Copa do Mundo com a seleção espanhola, dando ao jogador do Bayer Leverkusen um importante estímulo moral, depois de ter encerrado a disputa pelo prêmio na nona posição.

Maza revelou sua reação diante da escolha de Messi, afirmando que não estava totalmente a par dos detalhes no início, por causa de sua concentração na partida de sua equipe contra o Stuttgart pelo Campeonato Alemão.

Disse o jogador argelino, em declarações à rede "Sky Sports": "Fiquei sabendo há pouco, mas eu estava mais concentrado na partida. Quis adiar o pensamento sobre isso e esperar até o fim do jogo para confirmar se a notícia era verdadeira ou não".

E acrescentou: "Dei uma olhada rápida no final, e também recebi uma ligação, claro. Tentei não me distrair, mas algumas mensagens começaram a chegar. É uma grande honra receber esse reconhecimento e ser escolhido por um jogador do tamanho de Messi".

A escolha de Messi carrega um significado especial para Maza, que segue chamando a atenção no Bayer Leverkusen, depois de ter conseguido firmar seu nome entre os principais talentos jovens do futebol europeu, tornando-se alvo do interesse de vários grandes clubes, com destaque para o Paris Saint-Germain.