Kompany se prepara para enfrentar talento belga que conhece bem
O Bayern de Munique vai a Lille na noite de quarta-feira para a quinta rodada da Champions League, e Kompany enfrentará um jogador que conhece bem. O técnico do Bayern acompanha Nathan Ngoy, versátil zagueiro do Lille, há muitos anos.
Ngoy, de 23 anos, já disputou quatro partidas nesta temporada da Champions League e será observado de perto contra o time de Kompany. Antes do apito inicial, o ex-zagueiro da seleção belga comentou as comparações cada vez mais frequentes entre ele e seu compatriota mais jovem.
Técnico do Bayern descarta, com um sorriso, comparações sobre “sucessor”
Em entrevista coletiva antes da partida, Kompany rejeitou de imediato a ideia de que Ngoy esteja seguindo seus passos. Em vez disso, destacou que o zagueiro do Lille está traçando o próprio caminho no mais alto nível.
“Ele não é meu sucessor”, disse Kompany, sorrindo, segundo o Maxifoot. “Ele tem sua própria trajetória e não poderia estar melhor na idade dele. Eu o conheço desde que era muito jovem, e é interessante observar sua evolução.”
A recuperação após o revés na Copa do Mundo
A boa fase recente de Ngoy impressiona ainda mais diante da adversidade que ele enfrentou pela seleção. Kompany apontou a reação do zagueiro a um erro de grande repercussão na Copa do Mundo como prova de sua força mental. O técnico do Bayern também expressou orgulho pela evolução de Ngoy, mencionando as origens que compartilham e o ambiente atual do defensor.
“Ele cometeu um erro na Copa do Mundo contra o Irã, mas se recuperou depois”, explicou Kompany. “Levantar-se faz parte do futebol. Ele está jogando com confiança. Fico feliz porque ele é belga e congolês e está em uma trajetória de crescimento. Ele está no melhor clube para esta fase da carreira.”
Desafio na Champions League espera por Ngoy na quarta-feira
Agora, as atenções se voltam para o campo, quando o Lille receber o Bayern em um confronto importante da quinta rodada. Ngoy terá a chance de mostrar sua versatilidade e a confiança recém-adquirida diante de um dos maiores zagueiros da Bélgica.