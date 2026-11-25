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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, minimizou as comparações com o zagueiro Nathan Ngoy, do Lille, antes do confronto de quarta-feira pela Champions League. Em entrevista coletiva antes da partida, o ex-zagueiro da seleção belga elogiou a capacidade de recuperação de seu compatriota após um erro na Copa do Mundo e explicou por que o jogador de 23 anos vive boa fase no clube francês.

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Kompany se prepara para enfrentar talento belga que conhece bem

O Bayern de Munique vai a Lille na noite de quarta-feira para a quinta rodada da Champions League, e Kompany enfrentará um jogador que conhece bem. O técnico do Bayern acompanha Nathan Ngoy, versátil zagueiro do Lille, há muitos anos.

Ngoy, de 23 anos, já disputou quatro partidas nesta temporada da Champions League e será observado de perto contra o time de Kompany. Antes do apito inicial, o ex-zagueiro da seleção belga comentou as comparações cada vez mais frequentes entre ele e seu compatriota mais jovem.

Técnico do Bayern descarta, com um sorriso, comparações sobre “sucessor”

Em entrevista coletiva antes da partida, Kompany rejeitou de imediato a ideia de que Ngoy esteja seguindo seus passos. Em vez disso, destacou que o zagueiro do Lille está traçando o próprio caminho no mais alto nível.

“Ele não é meu sucessor”, disse Kompany, sorrindo, segundo o Maxifoot. “Ele tem sua própria trajetória e não poderia estar melhor na idade dele. Eu o conheço desde que era muito jovem, e é interessante observar sua evolução.”

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A recuperação após o revés na Copa do Mundo

A boa fase recente de Ngoy impressiona ainda mais diante da adversidade que ele enfrentou pela seleção. Kompany apontou a reação do zagueiro a um erro de grande repercussão na Copa do Mundo como prova de sua força mental. O técnico do Bayern também expressou orgulho pela evolução de Ngoy, mencionando as origens que compartilham e o ambiente atual do defensor.

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“Ele cometeu um erro na Copa do Mundo contra o Irã, mas se recuperou depois”, explicou Kompany. “Levantar-se faz parte do futebol. Ele está jogando com confiança. Fico feliz porque ele é belga e congolês e está em uma trajetória de crescimento. Ele está no melhor clube para esta fase da carreira.”

Desafio na Champions League espera por Ngoy na quarta-feira

Agora, as atenções se voltam para o campo, quando o Lille receber o Bayern em um confronto importante da quinta rodada. Ngoy terá a chance de mostrar sua versatilidade e a confiança recém-adquirida diante de um dos maiores zagueiros da Bélgica.