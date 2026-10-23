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O meio-campista Pedri, do Barcelona, apontou Lionel Messi como o maior jogador da história e defendeu que o argentino receba uma cerimônia de despedida à altura. O jogador da seleção espanhola também revelou sua surpreendente torcida por um clube sul-americano, motivada pela admiração que tem pelo atacante desde sempre.

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Pedri exalta o lendário Messi

Pedri afirmou que Messi é, sem contestação, o maior jogador da história do futebol. O meio-campista da seleção espanhola, que segue sendo peça fundamental do clube sob o comando de Hansi Flick, chegou ao time principal pouco antes de Messi deixar o Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain, em 2021. Os dois jogadores criativos dividiram o campo por uma única temporada.

Apesar do pouco tempo juntos, o jovem espanhol continua maravilhado com o vencedor de oito Bolas de Ouro. Pedri insiste que ninguém no futebol se compara ao legado extraordinário do argentino.

Uma parceria de curta duração

Ao recordar o período em que jogou ao lado do lendário atacante, o meio-campista admitiu a frustração por ver a parceria em campo chegar ao fim tão cedo. Ele valorizou a conexão entre os dois, mas queria ter tido mais tempo para aprender com o veterano.

“Para mim, Messi é o melhor jogador da história”, disse Pedri à DSports. “Sei que algumas pessoas têm opiniões diferentes, mas, pelo que vi com meus próprios olhos, ninguém chega perto. Tive a sorte de jogar ao lado dele por um ano inteiro, mas esse ano pareceu curto demais. Gostaria de ter passado muitos outros anos com ele.”

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Pedido por uma despedida à altura

Messi deixou o Camp Nou em lágrimas depois que restrições financeiras impediram o clube de renovar seu contrato. Com isso, o maior ídolo do clube nunca teve uma despedida tradicional diante da torcida. Pedri acredita que essa situação precisa ser corrigida no futuro.

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“Ele merece uma cerimônia de despedida que reflita sua grandeza no FC Barcelona”, acrescentou o meio-campista.

O jogador de 23 anos também revelou como sua admiração por Messi influenciou suas preferências no futebol de seleções: “A Argentina tem um lugar especial no meu coração por causa de Leo Messi. Torço por ela desde criança; sempre que a Espanha era eliminada de um torneio, eu passava a torcer pela Argentina, pelo carinho que tenho pelo Leo há anos. Na Argentina, torço pelo Newell’s Old Boys, tudo por causa de Messi.”

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Preparação para o El Clásico

Durante a recente pausa para as seleções, Messi disputou sua última partida pela Argentina, após ter anunciado sua aposentadoria do futebol de seleções em setembro. Agora, ele está concentrado em seus compromissos pelo Inter Miami, que enfrentará o New York Red Bulls em uma próxima partida da Major League Soccer.

Enquanto isso, Pedri e seus companheiros de Barcelona se preparam para um confronto decisivo do El Clásico contra o Real Madrid neste domingo.