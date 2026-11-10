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Marc Cucurella ficou conhecido por suas comemorações extravagantes ao conquistar troféus e por suas promessas ousadas, mas sua revelação mais recente envolve um técnico lendário. O defensor do Real Madrid contou detalhes de uma conversa hilária com Jose Mourinho sobre sua coleção cada vez maior de tatuagens.

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Uma promessa cumprida pelos campeões do mundo

O lateral Cucurella, do Real Madrid, revelou que o atual treinador de seu clube, Jose Mourinho, quer ser a próxima pessoa eternizada na pele do defensor. O ex-jogador do Chelsea já ganhou destaque por cumprir promessas ligadas a comemorações: recentemente, homenageou o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, após a histórica conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola. Antes do torneio na América do Norte, o lateral-esquerdo havia prometido tatuar o rosto de De la Fuente caso a Espanha conquistasse o título, feito alcançado com uma vitória sobre a Argentina em uma final emocionante.

A vitória da Espanha, garantida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, marcou seu segundo título mundial e deu início a um verão de comemorações para Cucurella. Cumprindo a palavra, o jogador de 28 anos voltou à concentração da seleção em setembro com a imagem do treinador tatuada no corpo.

Ao falar sobre a homenagem permanente em uma participação recente na rádio espanhola Cadena Cope, o defensor disse não se arrepender da decisão. Ele explicou que já havia conversado sobre a ideia em casa antes mesmo de a imprensa tocar no assunto, de modo que a questão já estava resolvida em família muito antes de fazer a tatuagem.

Mourinho quer sua homenagem

“Não me arrependo, sinceramente”, disse ele em entrevista à rádio espanhola. “Eu sabia que vocês iam me perguntar sobre isso e já tinha pensado a respeito, já tinha comentado em casa. E, quando vocês me perguntaram, bem, foi isso que eu disse.” O espanhol, porém, deu a entender que suas homenagens a treinadores talvez não parem em De la Fuente, especialmente porque Mourinho agora insiste em ganhar a sua. O técnico português, que nunca fugiu dos holofotes nem de uma brincadeira, aparentemente vem pedindo um gesto semelhante ao seu defensor desde que os dois se reencontraram na capital espanhola.

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Segundo o ex-jogador do Chelsea, Mourinho já imaginou exatamente como a homenagem deveria ser. “Algumas pessoas me dizem para tatuar o rosto do Mourinho e... o Mourinho também me pediu isso”, acrescentou Cucurella durante a conversa. “Lembro que o Mourinho me mandou uma foto do meu peito com o rosto dele tatuado.”

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Sucesso sob o comando de Mourinho no Real Madrid

Getty Images

Não é a primeira vez que o versátil defensor muda a aparência para comemorar uma grande vitória em campo. Após a conquista da Espanha na Eurocopa de 2024, ele cumpriu a famosa promessa de pintar de vermelho vivo seus característicos cabelos cacheados, mostrando que leva suas apostas a sério. Desde que chegou ao Real Madrid na janela de transferências de verão, rapidamente se tornou uma peça fundamental no esquema de Mourinho.

Embora a segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid tenha começado com dificuldades, incluindo uma derrota inesperada para o Real Betis, o time encontrou seu ritmo sob o comando do treinador. Recentemente, ele foi eleito o técnico do mês de outubro em La Liga após levar o clube a uma campanha perfeita, que incluiu uma vitória marcante sobre o rival Barcelona no El Clásico.