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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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“Ele me mandou uma foto!”: Marc Cucurella revela pedido atrevido de Jose Mourinho por uma tatuagem após técnico da Espanha Luis De la Fuente receber homenagem permanente

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Marc Cucurella ficou conhecido por suas comemorações extravagantes ao conquistar troféus e por suas promessas ousadas, mas sua revelação mais recente envolve um técnico lendário. O defensor do Real Madrid contou detalhes de uma conversa hilária com Jose Mourinho sobre sua coleção cada vez maior de tatuagens.

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Uma promessa cumprida pelos campeões do mundo

O lateral Cucurella, do Real Madrid, revelou que o atual treinador de seu clube, Jose Mourinho, quer ser a próxima pessoa eternizada na pele do defensor. O ex-jogador do Chelsea já ganhou destaque por cumprir promessas ligadas a comemorações: recentemente, homenageou o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, após a histórica conquista da Copa do Mundo pela seleção espanhola. Antes do torneio na América do Norte, o lateral-esquerdo havia prometido tatuar o rosto de De la Fuente caso a Espanha conquistasse o título, feito alcançado com uma vitória sobre a Argentina em uma final emocionante.

A vitória da Espanha, garantida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, marcou seu segundo título mundial e deu início a um verão de comemorações para Cucurella. Cumprindo a palavra, o jogador de 28 anos voltou à concentração da seleção em setembro com a imagem do treinador tatuada no corpo.

Ao falar sobre a homenagem permanente em uma participação recente na rádio espanhola Cadena Cope, o defensor disse não se arrepender da decisão. Ele explicou que já havia conversado sobre a ideia em casa antes mesmo de a imprensa tocar no assunto, de modo que a questão já estava resolvida em família muito antes de fazer a tatuagem.

Mourinho quer sua homenagem

“Não me arrependo, sinceramente”, disse ele em entrevista à rádio espanhola. “Eu sabia que vocês iam me perguntar sobre isso e já tinha pensado a respeito, já tinha comentado em casa. E, quando vocês me perguntaram, bem, foi isso que eu disse.” O espanhol, porém, deu a entender que suas homenagens a treinadores talvez não parem em De la Fuente, especialmente porque Mourinho agora insiste em ganhar a sua. O técnico português, que nunca fugiu dos holofotes nem de uma brincadeira, aparentemente vem pedindo um gesto semelhante ao seu defensor desde que os dois se reencontraram na capital espanhola.

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Segundo o ex-jogador do Chelsea, Mourinho já imaginou exatamente como a homenagem deveria ser. “Algumas pessoas me dizem para tatuar o rosto do Mourinho e... o Mourinho também me pediu isso”, acrescentou Cucurella durante a conversa. “Lembro que o Mourinho me mandou uma foto do meu peito com o rosto dele tatuado.”

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Sucesso sob o comando de Mourinho no Real Madrid

Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Não é a primeira vez que o versátil defensor muda a aparência para comemorar uma grande vitória em campo. Após a conquista da Espanha na Eurocopa de 2024, ele cumpriu a famosa promessa de pintar de vermelho vivo seus característicos cabelos cacheados, mostrando que leva suas apostas a sério. Desde que chegou ao Real Madrid na janela de transferências de verão, rapidamente se tornou uma peça fundamental no esquema de Mourinho.

Embora a segunda passagem de Mourinho pelo Real Madrid tenha começado com dificuldades, incluindo uma derrota inesperada para o Real Betis, o time encontrou seu ritmo sob o comando do treinador. Recentemente, ele foi eleito o técnico do mês de outubro em La Liga após levar o clube a uma campanha perfeita, que incluiu uma vitória marcante sobre o rival Barcelona no El Clásico.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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