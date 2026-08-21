"A ideia é, sim, que ele possa nos ajudar imediatamente", disse Ole Book em maio passado. O Borussia Dortmund acabara de desembolsar cerca de 20 milhões de euros por Joane Gadou, o que, à primeira vista, não é exatamente pouco dinheiro para um zagueiro de 19 anos com a experiência de 59 jogos profissionais na Áustria.

Agora, três meses depois, o clube já sabe mais, e ao primeiro olhar se somaram muitos outros. Oportunidade para isso não faltou, afinal Gadou já estava presente no início da pré-temporada e atuou em todos os seis amistosos como defensor pelo lado direito da linha de três. Em duas dessas partidas, já jogou os 90 minutos, e em uma, mais de 80.

O que se viu dele impressionou em muitos momentos. Em primeiro lugar, chamam a atenção o atletismo e a robustez de Gadou. O francês já é, mesmo com pouca idade, uma verdadeira presença física. Dá até para dizer, um pouco exageradamente, que Gadou nem chega propriamente a defender, mas simplesmente se coloca no caminho dos adversários e faz com que eles batam nele.

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Joane Gadou convenceu na defesa e na saída de bola

Além disso, ele também tem uma velocidade bastante respeitável, de cerca de 34 quilômetros por hora, algo que, aliás, está sub-representado no jogo do BVB. Gadou venceu alguns duelos de corrida nos amistosos. Junto com sua imposição física, isso fez dele um jogador difícil de ser superado no aspecto central da defesa.

Também com a bola, Gadou já deu mostras do enorme potencial de desenvolvimento que carrega. Ele já conduziu em direção ao ataque em várias ocasiões com qualidade, manteve a calma com a bola mesmo sob pressão e tentou iniciar jogadas com passes rasteiros para acionar os companheiros entre as linhas.

Essa verticalidade no jogo de construção de Gadou ele já conhece bem do seu ex-clube, o Red Bull Salzburg. Lá, o jogador de oito partidas pela seleção sub-19 atingiu um índice de acerto de passes de quase 90%, geralmente com mais de 50 passes por partida. A proposta de jogo em Dortmund é a mesma, por isso é possível esperar números parecidos dele por lá.

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Joane Gadou começa com vaga de titular no BVB

No entanto, isso também já ficou claro com a camisa do BVB: às vezes, Gadou quer demais no jogo de passes. Nesses momentos, a solução mais simples seria a melhor, em vez de optar pelo risco maior rumo ao terço seguinte do campo e perder a bola. Ele ainda precisa encontrar um critério melhor nisso. Por outro lado, é uma boa notícia para o Borussia, frequentemente pouco inspirado na saída de jogo sob o comando do técnico Niko Kovac, ter em Gadou um jogador que tenta algo desde trás e tem passes que quebram linhas em seu repertório.

Com essa mistura de força bruta, velocidade e jogo de passes, Gadou traz de imediato margem para imaginar algo a mais. O caminho até o time titular está facilitado para ele neste momento, afinal dois concorrentes em potencial, Nico Schlotterbeck e Emre Can, seguem fora por lesão de longo prazo. Este último, em especial, pode ter dificuldades para conseguir minutos de forma permanente após retornar de uma ruptura do ligamento cruzado no outono.

Por enquanto, portanto, a linha de três se escala sozinha: Ramy Bensebaini pela esquerda, Waldemar Anton centralizado e Gadou pela direita. Quando Schlotterbeck voltar, no cenário ideal ele teria de assumir justamente o posto de Bensebaini, para poder explorar plenamente dali, com seu forte pé esquerdo, suas qualidades na saída de bola.

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Supercopa contra o Bayern será o primeiro grande teste de Joane Gadou

Portanto, sob muitos aspectos, as perspectivas de Gadou para os próximos meses parecem boas. Se mantiver a estabilidade em suas atuações, o jovem que passa um pouco despercebido em meio às outras contratações de peso pode rapidamente se tornar uma peça importante da equipe de Dortmund.

O primeiro teste realmente duro de Gadou está marcado para sábado. Na Franz-Beckenbauer-Supercup, o campeão Bayern de Munique visita o Dortmund. Então, muito provavelmente, ele terá de lidar com mais frequência com Luis Diaz, e Harry Kane também deve ganhar minutos suficientes para cruzar o caminho de Gadou de vez em quando.

Especialmente no duelo direto pelo lado direito, ficará claro quão rapidamente o jogo posicional de Gadou encontra seus limites contra adversários superiores. Já houve algumas cenas em que ele se deixou atrair rápido demais e abandonou sua posição de maneira bastante desordenada. Os espaços conquistados nas costas dele, Gadou já não conseguiu mais fechar nem mesmo com sua alta velocidade.

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Joane Gadou no BVB: "Ele também pode aproveitar esse tempo jogando"

"É claro que se trata de um jogador de 19 anos, que chega a uma nova liga e a um clube um pouco maior", ponderou o diretor esportivo Book ainda em maio, lembrando que Gadou iniciou agora um processo de adaptação que, sem dúvida, será marcado por altos e baixos.

A porta está aberta para ele agora. A cada boa atuação, Gadou pode se tornar mais difícil de ser deixado de lado. Seu início foi excelente até aqui. Book, aliás, já negou que o clube o veja apenas como um desafiante puro, com quem seria preciso ter muita paciência: "Claro que também daremos a ele o tempo necessário. Mas já com a ideia de que ele também pode aproveitar esse tempo jogando."

Joane Gadou: sua carreira até aqui em resumo