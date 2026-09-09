Ele lembra Toni Kroos! Niko Kovac nunca teve no Borussia Dortmund um jogador como Joey Veerman

Não há dúvida: o Borussia Dortmund também não careceu, nas últimas temporadas, de meio-campistas centrais muito úteis, tanto ofensivos quanto defensivos. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt e, até a última pausa de inverno, também Pascal Groß são tipos de jogadores diferentes, mas todos têm suas qualidades. O que os une, porém: o técnico Niko Kovac aparentemente não confiava a nenhum deles a capacidade de realmente organizar o jogo do Dortmund pelo meio.

Nem é preciso culpá-los por isso: Kovac provou ao longo de sua carreira como treinador que, de modo geral, não é muito adepto de uma construção de jogo central e, especialmente sob pressão do adversário, prefere o passe rápido para o lado. Se ao jogo do BVB na temporada passada foi atribuída uma certa pobreza criativa, isso também se deveu ao fato de os meio-campistas centrais tocarem relativamente pouco na bola e os jogadores de lado, nas pontas, poderem ser marcados com relativa proximidade.

Quantos toques na bola Joey Veerman teve pelo BVB contra o Villarreal?

Neste verão, porém, o BVB contratou um jogador de quem nem mesmo Kovac consegue - ou quer - tirar o jogo pelo meio. Isso porque Joey Veerman não apenas cobra constantemente de seus companheiros que lhe passem a bola pelo centro. Graças à sua impressionante qualidade de passe, à sua não menos notável inteligência de jogo e a um senso de timing que lembra metrônomos como Rodri, Toni Kroos ou Andrea Pirlo, ele geralmente faz coisas muito boas com as bolas que recebe.

Se na vitória por 3 a 2, com certa dose de sorte, sobre o TSG Hoffenheim na Bundesliga ele trouxe enfim calma e estrutura ao jogo do Dortmund após entrar em campo, na vitória por 3 a 2 desnecessariamente apertada no fim, na estreia na Champions League contra o FC Villarreal ele atuou desde o início como um regista, que melhorava os companheiros ao seu redor. Felix Nmecha ao lado dele na dupla de volantes, Marcel Sabitzer à sua frente pela esquerda, Konstantinos Karetsas até sua lesão e depois Ethan Nwaneri à sua frente pela direita não apenas passavam a bola com frequência para Veerman, como também a recebiam de volta dele em posições ainda melhores do que antes.

Ele teve 99 toques na bola contra o Villarreal, o que é um número forte até para um meio-campista cujo treinador não se chama Niko Kovac e que representa um estilo de jogo um pouco mais dominante do que o técnico do BVB. Dos seus 87 passes, 82 encontraram um companheiro, e a variedade dos passes e dos destinatários também foi impressionante. Veerman distribuiu a bola praticamente para todos, em qualquer posição do campo - e isso também sob pressão do adversário. O fato de Veerman, assim como seu modelo Pirlo, não ser nem o mais rápido nem o mais dinâmico quase não se nota quando, como contra o Villarreal, ele mal perde a bola e ainda encontra passes inteligentes mesmo sob pressão do adversário.

O que Niko Kovac disse sobre Joey Veerman?

“Ele é muito bom com a bola, foi por isso que também o contratamos, justamente para encontrar soluções nessas situações apertadas, quando a pressão do adversário fica tão grande, ainda assim em espaços curtos", elogiou Kovac o holandês logo após o jogo contra o Hoffenheim. Contra o Villarreal, o rei das assistências da última temporada da Eredivisie (14 assistências) foi ainda melhor. No mais tardar depois desta partida, entende-se por que Veerman, que chegou do PSV Eindhoven por cerca de 22 milhões de euros, já havia sido apontado por alguns especialistas, antes mesmo do início da temporada, como a melhor contratação da Bundesliga.

Se continuar assim, Joey Veerman pode ser em Dortmund não apenas o jogador que o Borussia Dortmund procurava e que dá ao BVB aquilo de que vinha sentindo muita falta ultimamente - ele também pode ser o jogador que cure Niko Kovac de sua latente fobia do centro. O que talvez seja uma notícia ainda melhor.



