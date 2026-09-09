Não há dúvida: também nas últimas temporadas, não faltaram ao Borussia Dortmund meio-campistas centrais muito capazes, tanto ofensiva quanto defensivamente. Marcel Sabitzer, Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Julian Brandt e, até a última pausa de inverno, também Pascal Groß são tipos de jogadores diferentes, mas todos têm suas qualidades. O que os une, porém, é que o técnico Niko Kovac aparentemente não confiava a nenhum deles a capacidade de realmente construir o jogo do Dortmund pelo meio.

Nem é preciso culpá-los por isso, Kovac provou ao longo de sua carreira como treinador que, de modo geral, não é muito adepto da construção central e, sobretudo sob pressão do adversário, prefere o passe rápido para a ponta. Se ao jogo do BVB na temporada passada foi atribuída uma certa pobreza criativa, isso também se deveu ao fato de que os meio-campistas centrais tinham comparativamente poucas ações com a bola, e os jogadores de lado nas pontas podiam ser marcados de forma relativamente cerrada.

Quantos toques na bola Joey Veerman teve pelo BVB contra o Villarreal?

Neste verão, porém, o BVB contratou um jogador de quem nem mesmo Kovac consegue tirar o jogo pelo meio - ou não quer. Isso porque Joey Veerman não apenas cobra o tempo todo de seus companheiros que lhe passem a bola pelo centro. Graças à sua impressionante qualidade no passe, à sua não menos notável inteligência de jogo e a um senso de timing que lembra metrônomos como Rodri, Toni Kroos ou Andrea Pirlo, ele geralmente faz coisas muito boas com as bolas que recebe.

Se na vitória apertada por 3 a 2 sobre o TSG Hoffenheim na Bundesliga ele trouxe enfim calma e estrutura ao jogo do Dortmund depois de entrar em campo, no 3 a 2 desnecessariamente apertado na reta final na estreia da Champions League contra o FC Villarreal ele atuou desde o início como um regista, que fazia os companheiros ao seu redor jogarem melhor. Felix Nmecha ao seu lado na dupla de volantes, Marcel Sabitzer à sua frente pela esquerda, Konstantinos Karetsas até se lesionar e depois Ethan Nwaneri à sua frente pela direita não apenas passavam a bola com frequência para Veerman, como também a recebiam de volta dele em posições ainda melhores do que antes.

Ele somou 99 toques na bola contra o Villarreal, um número forte até mesmo para um meio-campista cujo treinador não se chama Niko Kovac e que representa um estilo de jogo um pouco mais dominante do que o técnico do BVB. Dos seus 87 passes, 82 encontraram um companheiro, e também impressionou a variedade dos passes e dos destinatários. Veerman distribuiu a bola praticamente para todos, em todas as posições do campo - e isso também sob pressão do adversário. O fato de Veerman, assim como seu modelo Pirlo, não ser nem o mais rápido nem o mais dinâmico quase não se percebe quando ele, como contra o Villarreal, quase não perde a bola e ainda encontra passes inteligentes mesmo sob pressão do rival.

O que Niko Kovac disse sobre Joey Veerman?

“Ele é muito bom com a bola, foi por isso que o contratamos, justamente para encontrar soluções nessas situações apertadas, quando a pressão do adversário cresce tanto, mesmo em espaços curtos”, elogiou Kovac ao holandês já depois do jogo contra o Hoffenheim. Contra o Villarreal, o rei das assistências da última temporada da Eredivisie (14 assistências) foi ainda melhor. No mais tardar depois desta partida, entende-se por que Veerman, que chegou do PSV Eindhoven por cerca de 22 milhões de euros, já foi apontado por alguns especialistas como a melhor contratação da Bundesliga antes mesmo do início da temporada.

Se continuar assim, Joey Veerman pode ser em Dortmund não apenas o jogador que o Borussia Dortmund procurava e que dá ao BVB exatamente o que lhe faltava muito ultimamente - ele também pode ser o jogador que cure Niko Kovac de sua latente fobia do centro. O que talvez seja uma notícia ainda melhor.



