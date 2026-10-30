Guillem Victor foi a grande surpresa no treino do Barcelona na última quinta-feira, depois de chamar a atenção do técnico Hansi Flick com suas qualidades, em meio às lesões que atingem a defesa da equipe catalã antes do confronto contra o Alavés, marcado para sábado, pela La Liga.

Guillem já não é apenas o irmão de Pau Victor (ex-atacante do Barcelona), mas se tornou um lateral com identidade própria e com a ambição de chegar ao time principal.

Com a ausência de Xavi Espart por 7 semanas e a indisponibilidade de Eric García e Jules Koundé para a partida, Flick recorreu à equipe reserva, dando ao jogador de 19 anos uma nova oportunidade de mostrar seu potencial.

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Pessoas próximas a Guillem Victor afirmam que ele "tem ousadia e uma personalidade muito forte. Não é do tipo de jogador que reclama se o técnico não o escala, mas sim daqueles que superam as dificuldades", segundo noticiou o jornal catalão "Sport".

Mais um craque da geração 2007

Guillem ingressou na academia La Masia aos dez anos e conseguiu progredir gradualmente graças à sua mentalidade competitiva e à sua capacidade de jogar em várias posições, já que começou a carreira como volante, antes de ser deslocado para a posição de lateral.

Ao longo de uma única temporada com a equipe de base, Guillem jogou como lateral-direito e lateral-esquerdo, zagueiro central, volante e até como segundo atacante, o que reflete sua versatilidade.

O jogador pertence à geração 2007, que inclui também Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart, além de Landry Farré, que também atua na posição de lateral. Essa geração dá ao Barcelona um conjunto de talentos promissores no setor defensivo.

Guillem conta com a confiança do técnico da equipe reserva, Juliano Belletti, pois atuou como titular em todas as partidas, com exceção da primeira, e a mudança de Landry Farré para o lado esquerdo também contribuiu para fixá-lo na lateral direita.

Flick valoriza a capacidade de Guillem de lidar com a bola e de se movimentar pelas posições internas, além de sua ousadia na construção do jogo, características que se alinham ao estilo do treinador alemão.

Pessoas que o acompanham diariamente dentro e fora de campo dizem: "Quando ele precisa se concentrar no futebol, faz isso 100%, mas também sabe se desligar do clima de jogo e passar o tempo com os amigos. Ele sabe administrar isso".

Graças à sua evolução constante e à sua versatilidade, Guillem Victor se aproxima de realizar seu sonho de chegar ao time principal do Barcelona, e o confronto contra o Alavés pode representar uma nova oportunidade para ele provar suas qualidades diante de Flick.