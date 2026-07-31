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Oliver Maywurm

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Ele já treinou vários grandes clubes: Red Bull apresenta sucessor de destaque de Jürgen Klopp

Bundesliga
R. Schmidt
J. Klopp
Leipzig

A Red Bull coloca um nome de peso como sucessor de Jürgen Klopp no cargo de Head of Global Soccer.

Como a empresa anunciou oficialmente nesta sexta-feira, Roger Schmidt assumirá o legado de Klopp. Ele deve iniciar o trabalho em 1º de outubro e assinou um contrato de longo prazo.

"Estamos muito felizes por poder dar as boas-vindas novamente a Roger Schmidt na Red Bull. Com sua longa experiência, sua destacada competência no futebol e sua clara compreensão da nossa filosofia, ele é a pessoa certa para ser responsável pela orientação esportiva do nosso portfólio global de futebol", destacou o CEO Oliver Mintzlaff. Schmidt teria construído "uma excelente reputação no desenvolvimento de jovens talentos e em sua promoção bem-sucedida no mais alto nível".

Schmidt não é um desconhecido no universo Red Bull. Entre 2012 e 2014, o técnico de 59 anos comandou o RB Salzburg, conquistou em sua segunda temporada por lá a dobradinha austríaca de Campeonato e Copa e se credenciou para a Bundesliga. No verão de 2014, Schmidt se transferiu para o Bayer Leverkusen e também ganhou nome em uma liga de ponta com seu futebol intenso. Mais tarde, foi treinador de outros dois clubes renomados, PSV Eindhoven (2020 a 2022) e Benfica de Lisboa (2022 a 2024). Por último, Schmidt trabalhava desde outubro de 2025 como Global Sports Director da J.League, do Japão, e na verdade ainda tinha contrato até 2027.

Roger Schmidt substitui na Red Bull o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp

O cargo de Klopp ficou vago recentemente, já que ele assumiu a sucessão de Julian Nagelsmann, que renunciou ao cargo de técnico da seleção após a decepcionante Copa do Mundo. Ao contrário da expectativa inicial, a DFB não precisou pagar compensação à Red Bull, onde Klopp na verdade ainda tinha contrato até o fim de 2029. No início de 2025, o ex-treinador de Borussia Dortmund e Liverpool havia assumido seu cargo como Head of Global Soccer, função que agora deverá ser ocupada por Schmidt. O contrato de Klopp como técnico da seleção agora vai até depois da Copa do Mundo de 2030.

Roger Schmidt 2024Getty Images

"Estou muito ansioso por este novo desafio e orgulhoso de voltar a fazer parte da família Red Bull no futuro", disse Schmidt, que nos primeiros anos de sua carreira como treinador comandou primeiro o Preußen Münster e o SC Paderborn. "O portfólio internacional de clubes da Red Bull é único, ambicioso e marcado por uma filosofia clara de desenvolver jovens talentos e, ao mesmo tempo, ter sucesso no mais alto nível. É exatamente essa combinação que torna essa função particularmente atraente para mim", afirmou Schmidt.

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