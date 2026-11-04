Que tal uma ideia para um jogo de bebida? Funciona assim: toda vez que Fabio Silva disser "the most important" em uma entrevista, tome uma dose. Mas cuidado: é bom aguentar beber bastante!

A expressão, que significa "o mais importante", apareceu quatro vezes só nas declarações que ele deu à imprensa no sábado à noite, após marcar um gol saindo do banco no empate por 2 a 2 do Borussia Dortmund com o Bayern de Munique. Mas, nos poucos minutos que o atacante passou na zona mista, ficou claro que Silva também adotou outra expressão favorita: "Everyone can see" ("Todo mundo pode ver").

Um exemplo: "O mais importante foi a mentalidade. Viemos aqui para mostrar que queremos disputar títulos e que não temos medo de nenhum time. Acho que todo mundo pode ver que temos um elenco de alto nível nesta temporada para lutar por grandes objetivos", disse Silva, que assim como seu companheiro Nico Schlotterbeck, que havia falado pouco antes, também demonstrava a confiança transmitida por suas palavras.

O português mais uma vez teve uma excelente atuação ao entrar durante a partida em Munique. Seu gol foi uma demonstração de técnica: a intuição de onde a bola chegaria, o domínio deliberado para ficar imediatamente em posição de finalizar, o giro em espaço curto e a conclusão precisa.

Getty Images

Próximas partidas BVB Liga dos Campeões 15:00 BET Assistir

Paco Alcacer? Fabio Silva é o melhor reserva da história do BVB!

"Meu pai sempre me disse que eu precisava 'farejar' a bola na área. E eu estava no lugar certo para aproveitar o rebote. Estou feliz por ter ajudado o time", afirmou. Foi o quinto gol de Silva em jogos oficiais nesta temporada. Em toda a temporada anterior, ele marcou três vezes. Sete participações em gols em 13 partidas são números expressivos para alguém que começou jogando apenas cinco vezes.

Dá até para dizer que Silva é, de fato, o melhor jogador a sair do banco na história do Dortmund. Naturalmente, o primeiro nome que vem à mente nessa categoria é o do ex-atacante do BVB Paco Alcacer, que também detém um recorde da Bundesliga. Entre 2018 e 2020, o espanhol marcou 12 gols após entrar em campo pelo clube: nenhum jogador fez mais na história da liga.

Silva soma atualmente seis gols saindo do banco em sua passagem pelo Borussia. Mas, deixando de lado o critério "gol", que obviamente não é nada irrelevante, o jogador de 24 anos leva vantagem sobre Alcacer. Assim que entra em campo, Silva traz uma energia contagiante, influencia o jogo de imediato, apresenta-se com frequência como opção de passe e oferece perigo como autor de gols ou assistências. Sua dedicação ao entrar durante as partidas é simplesmente notável.

Getty Images

Fabio Silva ajudou o BVB a melhorar seu resultado sete vezes

Isso também aparece nos números. Das 17 participações em gols que Silva acumulou em 52 jogos oficiais pelo Dortmund (oito gols e nove assistências), sete ajudaram o BVB a terminar a partida com um resultado melhor do que tinha antes da entrada do atacante.

E não era nada certo que o jogador, que atuou uma vez pela seleção, ainda disputaria esta temporada na região do Ruhr. No verão, apenas um ano depois de o clube pagar 22,5 milhões de euros ao Wolverhampton Wanderers por ele, Silva e as pessoas ao seu redor tinham grande interesse em uma transferência.

A temporada anterior, à sombra de Serhou Guirassy, titular absoluto que sempre contou com o apoio do técnico Niko Kovac mesmo em períodos de evidente falta de gols, aparentemente havia desgastado Silva. É verdade que ele também somou dez participações em gols, um número mais do que respeitável (três gols e sete assistências), mas foi titular em apenas dez dos 39 jogos oficiais.

Getty Images

Rumores de transferência no verão: o que Fabio Silva diz hoje

"Durante a janela de transferências, houve muita agitação em torno de mim, mas isso é normal e faz parte do futebol", disse Silva em Munique, ao relembrar o período de cerca de três meses atrás. A mudança de ideia veio após uma reunião com Kovac e o diretor esportivo Ole Book. "Tivemos uma ótima conversa antes do fechamento da janela. Sinto, e também sabia, que ainda tenho muito a oferecer a este clube. Tenho ainda mais a oferecer. Adoro jogar por este clube e por seus torcedores. Estou feliz aqui", afirmou.

O dilema de Silva é que, até agora, ele funcionou muito melhor no Dortmund saindo do banco do que como titular. Quando começa jogando, às vezes quer fazer demais, pensa em excesso nas jogadas, por vezes é individualista demais e tenta forçar suas próprias oportunidades. Na temporada passada, o BVB venceu apenas três dos dez jogos em que Silva foi titular. Em quatro deles, atuou ao lado de Guirassy.

Essa parceria, em particular, melhorou claramente na atual temporada. Os dois atacantes demonstram prazer em jogar quando estão juntos em campo, e o entrosamento entre eles funcionou muito bem em algumas ocasiões. "Não se trata apenas de gols. Como jogador, sou mais do que um artilheiro", disse Silva. "Ainda mais quando estou em campo com Serhou. Nós nos entendemos muito bem. Ele é um dos melhores jogadores em sua posição. Aprendo com ele todos os dias."

Getty Images

Entre o banco e a titularidade: Fabio Silva parece ter aceitado seu papel no BVB

E então a nova expressão favorita voltou a aparecer. Silva acrescentou: "Todo mundo pode ver que às vezes podemos jogar juntos e que gostamos disso." Assim, resumiu sua situação: às vezes os dois jogam juntos, às vezes ele está em campo desde o apito inicial. Mas, em um clube como o BVB e com um concorrente como o guineense, isso não vai acontecer sempre.

Silva parece ter aceitado essa perspectiva. O ar rabugento e um pouco contrariado que ainda aparecia de vez em quando em seu primeiro ano e também na Supercopa, no início da temporada, desapareceu. E o resultado veio: ele melhorou imediatamente.

"É claro que prefiro começar jogando a ficar no banco. Se dissesse o contrário, não estaria sendo 100% sincero", afirmou Silva. "Sempre tento manter uma atitude positiva durante a semana. Quando vejo que não vou jogar, é claro que fico irritado nos primeiros momentos, mas sei que posso ser importante para o time. Nesta temporada, tenho sido tanto como titular quanto ao entrar durante as partidas."

Getty Images

O BVB está pronto para conquistar títulos? "Essa é a nossa arma nesta temporada"

Até agora, aliás, os "finalizadores", para usar uma expressão que Kovac costuma empregar para seus jogadores que saem do banco, têm exercido enorme influência. As 12 participações em gols dos reservas do BVB representam, ao lado do RB Leipzig, a melhor marca da liga. Considerando apenas as assistências dos reservas do Dortmund que resultaram em gols, as oito registradas após oito rodadas estabelecem um novo recorde da Bundesliga.

Ainda não dá para saber aonde isso levará o clube, nesta fase relativamente inicial da temporada. Mas, no sábado, nas áreas internas da Allianz Arena, era possível perceber entre os envolvidos que o BVB acredita ter chances de conquistar títulos neste ano.

"Viemos aqui para vencer. Essa precisa ser a nossa mentalidade nesta temporada", disse Silva, que conquistou seu último título há mais de três anos, com o PSV Eindhoven. "Temos muita qualidade no nosso time. E sabemos que temos um time fantástico neste ano. Os jogadores que começam, os que vêm do banco: todos sempre deixam sua marca. Essa é a nossa arma nesta temporada: todos permanecem unidos, todos estão no mesmo barco e dão tudo de si, porque os torcedores e todos no clube merecem ganhar títulos."

Fabio Silva: seus números pelo BVB