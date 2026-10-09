Após uma temporada decepcionante, incluindo a não classificação para a Liga dos Campeões, o tradicional clube italiano promoveu uma reformulação radical no departamento de futebol. No verão, o Milan se separou do técnico Massimiliano Allegri, do diretor esportivo Igli Tare, do diretor técnico Geoffrey Moncada e do diretor-executivo Giorgio Furlani.

Ruben Amorim assumiu o cargo de treinador, enquanto, no nível diretivo, Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Domenico Lomonte passaram a ter mais responsabilidade. Além disso, porém, ainda deve chegar um especialista externo. Imediatamente antes da Copa do Mundo, Ralf Rangnick foi especulado, mas acabou renovando seu contrato como técnico da seleção da Áustria. Mais recentemente, o diretor esportivo Markus Krösche, do Eintracht Frankfurt, também era considerado candidato.

Agora, porém, os indícios aparentemente levam a Benatia. O marroquino de 39 anos está sem clube desde sua saída do Olympique de Marseille no verão e, ao que tudo indica, tem interesse no cargo.

A trajetória de Medhi Benatia desde sua saída do Bayern de Munique

Benatia jogou pelo Bayern de Munique de 2014 a 2016 e conquistou duas vezes a Bundesliga e uma vez a Copa da Alemanha com o recordista alemão. Além disso, ele também atuou na Itália por Juventus, Roma e Udinese. Em 2021, encerrou a carreira na Turquia, no Fatih Karagümrük, antes de iniciar sua trajetória na gestão no seu clube formador, o Olympique de Marseille, na França.

De janeiro de 2025 a junho de 2026, ele atuou como diretor esportivo. Benatia fez algumas contratações promissoras, mas também chamou atenção por seu comportamento explosivo à beira do campo - por isso, viu o cartão vermelho várias vezes. Em meados de fevereiro, em meio aos resultados negativos e à demissão do técnico Roberto De Zerbi, ele renunciou ao cargo no OM apesar de ainda ter contrato em vigor. O clube, no entanto, não aceitou a decisão de Benatia, e por isso ele permaneceu no cargo até o fim da temporada.

O Milan começou a temporada de forma sólida sob o comando de Amorim. Com três vitórias e dois empates em cinco jogos, a equipe ocupa atualmente o quinto lugar na Serie A.