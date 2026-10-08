Isso é o que informa o portal Bayern Insider, do chefe de futebol da Bild, Christian Falk. Segundo a publicação, o clube de Munique é um entre vários gigantes internacionais que têm no radar o zagueiro croata de 19 anos, do Brighton & Hove Albion.

No momento, uma contratação de Vuskovic é improvável. A situação mudaria de forma substancial, porém, caso Min-Jae Kim (29) e/ou Hiroki Ito (27) deixem o clube. Isso abriria uma vaga na zaga do time de Munique e, assim, espaço para Vuskovic. Ambos têm contrato até 2028.

Atualmente, Kim atua como um jogador de rotação quase no mesmo nível da dupla preferida pelo técnico Vincent Kompany, formada por Dayot Upamecano e Jonathan Tah. Enquanto isso, Ito está totalmente fora dos planos e somou apenas dez minutos em campo nesta temporada. Uma saída no inverno ou, no mais tardar, no próximo verão é considerada provável.

Quando Luka Vuskovic foi ligado ao Bayern de Munique?

Ao que tudo indica, o Bayern de Munique já se interessou por Vuskovic em duas ocasiões no passado. Em fevereiro de 2023, ele teria sido oferecido ativamente ao Bayern. Na época, Vuskovic comemorava seu aniversário de 16 anos e ganhava seus primeiros minutos entre os profissionais do gigante croata Hajduk Split. Falava-se em uma taxa de transferência de três milhões de euros, mas o clube de Munique decidiu não avançar na contratação por dúvidas em relação ao seu estilo de jogo.

Depois de dois empréstimos para Radomiak Radom (Polônia) e KVC Westerlo (Holanda), Vuskovic acabou indo para o Tottenham Hotspur em 2025 por 11 milhões de euros. A grande afirmação veio no empréstimo seguinte, ao Hamburgo. No fim, ele se transferiu para o Brighton por 50 milhões de euros, depois de voltar a ser ligado ao Bayern.

Em entrevista ao veículo croata Tportal em fevereiro, Vuskovic disse: "Sim, ouvi falar disso." No entanto, o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, respondeu: "Não podemos contratar todo bom jogador que a opinião pública acha que precisa ir obrigatoriamente para o Bayern." Indiretamente, Eberl fez referência ao poderoso conselho fiscal liderado pelo presidente honorário Uli Hoeneß. "Porque aí, em algum momento, o outro lado aparece e diz: 'Max, nós não cagamos dinheiro. Não podemos inchar o elenco desse jeito.'"