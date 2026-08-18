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Nkunku MilanGetty Images
Nino Duit

Traduzido por

Ele já foi artilheiro! Um retorno espetacular pode estar se desenhando na Bundesliga

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C. Nkunku

O RB Leipzig aparentemente considera uma investida para repatriar Christopher Nkunku. Isso é informado, entre outros, por Sky, Fabrizio Romano e L'Equipe.

Segundo as informações, as primeiras conversas já estariam em andamento, mas ainda não seriam concretas. Nkunku ainda tem contrato com o Milan até 2030, mas recentemente foi deixado de lado pelo técnico Ruben Amorim e ainda deve ser negociado neste verão. Em teoria, tanto um empréstimo quanto uma transferência em definitivo seriam possíveis. O Leipzig seria um de vários interessados no atacante francês de 28 anos. Recentemente, o Newcastle United também foi apontado, entre outros, como possível destino.

Nkunku se transferiu em 2019 de seu clube formador, o Paris Saint-Germain, para o Leipzig por 19,5 milhões de euros e viveu ali sua grande explosão. Com o RB, venceu duas vezes a Copa da Alemanha e terminou 2023 como artilheiro da Bundesliga. No total, somou 70 gols e 56 assistências em 172 partidas oficiais.

Em 2023, Nkunku se transferiu para o Chelsea por 60 milhões de euros, onde não correspondeu às expectativas depositadas nele também por causa de problemas recorrentes de lesão. Em 2025, seguiu para o Milan por 37 milhões. Na temporada passada, marcou oito gols e deu três assistências em 35 jogos por todas as competições.

RB Leipzig também estaria na briga por Said El Mala

O Leipzig quer contratar neste verão, de qualquer maneira, mais um reforço de peso para o setor ofensivo. A solução desejada era, na verdade, Fisnik Asllani, do Hoffenheim. No entanto, sua transferência, que já havia sido acertada, fracassou porque o jogador de 24 anos não passou nos exames médicos. 

Atualmente, o Leipzig conta com dois centroavantes clássicos: Conrad Harder e Romulo. Para os lados do campo, estão à disposição Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis e Ayodele Thomas.

Além de Nkunku, o Leipzig também estaria tentando a contratação de Said El Mala. Após sua transferência frustrada para o Borussia Dortmund, o RB supostamente planeja uma proposta de 60 milhões de euros no total pelo ponta esquerda de 19 anos do Colônia.

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