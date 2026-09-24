Maio de 2010, o Bayern de Munique havia garantido mais uma vez um título de campeão e foi ao balcão da prefeitura na Marienplatz para as comemorações de praxe. Foi uma das festas mais animadas: Arjen Robben usava sua curiosa touca de futebol e o técnico Louis van Gaal fez seu lendário discurso de campeão ("Quem tem a melhor defesa?"), incluindo um "beijo para todas as mamães".

Agora, um pequeno quiz: quem pode entrar em campo no jogo da Liga das Nações entre Holanda e Alemanha, na quinta-feira, que já estava naquele balcão naquela época? E não, Thomas Müller não vai fazer um retorno-surpresa à seleção alemã. A resposta é: Ruben van Bommel, filho do então capitão do Bayern, Mark. Há fotos maravilhosas de como o pai segura o então garoto/R de cinco anos e seus dois irmãos, Thomas e Rene, na grade do balcão.

Hoje, Ruben é um ponta esquerda de 22 anos do PSV Eindhoven. Para os próximos jogos de seleções, o novo técnico Xavi o convocou pela primeira vez para a seleção holandesa. É a coroação provisória de uma carreira ainda jovem, mas já marcada por alguns duros reveses.

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Como Ruben van Bommel reencontrou o caminho de volta ao PSV Eindhoven

Justamente quando Mark van Bommel encerrou sua bem-sucedida carreira profissional no PSV, em 2013, Ruben, então com oito anos, se juntou às categorias de base do clube de Eindhoven. Em 2018, o pai assumiu o cargo de treinador da equipe principal, mas foi demitido no fim de 2019. No verão seguinte, seu filho, então com 15 anos, também teve de sair. Ruben era considerado talentoso, mas também pequeno e franzino.

Em seguida, ele se transferiu para a base do MVV Maastricht, da segunda divisão, onde seu irmão Thomas também já jogava. E onde seu avô Bert van Marwijk havia atuado nas décadas de 1970 e 1980. "A mudança do PSV para o MVV é, em todos os sentidos, um grande retrocesso. Alguns talentos desmoronam completamente diante de decepções assim", disse mais tarde Edwin de Wijs, seu ex-treinador na base do PSV. "Mas ele transformou esse revés em vontade de agir e motivação." O próprio Van Bommel avaliou: "Olhando em retrospecto, foi bom para mim deixar a academia do PSV."

Em 2022, ele fez sua estreia profissional pelo Maastricht, lado a lado com o irmão Thomas. A falta de tamanho já não era mais um problema. Em vez de 1,66 m quando deixou o PSV, ele agora media 1,92 m. Enquanto seu pai atuava no meio-campo defensivo, Ruben joga aberto pela esquerda.

Logo em sua primeira temporada como profissional em Maastricht, van Bommel somou 20 participações em gols. Por causa de sua força no drible e de seu senso de espaço, o comentarista de TV Hans Kraay Jr., ex-jogador profissional, o comparou ao astro argentino Angel Di Maria. Em 2023, van Bommel se transferiu para o AZ Alkmaar e, em 2025, enfim voltou ao clube de formação, o PSV, por 16 milhões de euros. "Sempre sonhei com isso", disse ele em sua chegada.

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Ruben van Bommel causou indignação recentemente com falta brutal

Nas primeiras oito partidas, ele registrou quatro participações em gols, mas então rompeu justamente o ligamento cruzado no jogo de destaque contra o Ajax de Amsterdã. Van Bommel só voltou nesta pré-temporada de verão. Imediatamente, retomou seu lugar de titular na ponta esquerda e vem brilhando na temporada até aqui com atuações fortes. O jogador de cabelos cacheados, porém, também causou indignação, e isso com uma ação que poderia ter saído de seu pai, apelido: "Líder Agressivo".

No duelo com o Ajax, no início de setembro, ele atropelou duramente seu adversário Aaron Bouwman em uma disputa pelo alto e provocou uma confusão generalizada. Em certos momentos, a cena lembrou a famosa entrada de Toni Schumacher sobre Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982. Para incompreensão geral, van Bommel escapou de sua falta brutal com apenas um cartão amarelo. Quem também estava presente foi, aliás, o goleiro alemão do Ajax, Marc-Andre ter Stegen. Na quinta-feira, os dois voltarão a se encontrar no duelo da Liga das Nações.

Caso van Bommel realmente faça sua estreia pela Elftal, ele será o terceiro jogador da seleção na família, depois de seu pai e de seu avô. Mark van Bommel, no entanto, perderia esse grande momento por compromissos de agenda. Após sua demissão do PSV, ele treinou o Wolfsburg e o Royal Antuérpia, antes de assumir a seleção belga neste verão. Sua estreia acontecerá na sexta-feira, em uma partida fora de casa contra a Itália.