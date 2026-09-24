Maio de 2010, o Bayern de Munique havia mais uma vez garantido um título de campeão e foi à sacada da prefeitura, na Marienplatz, para as comemorações correspondentes. Foi uma das festas melhores: Arjen Robben usava sua curiosa touca de futebol e o técnico Louis van Gaal fez seu lendário discurso de campeão ("Quem tem a melhor defesa?"), incluindo "beijo para todas as mamães".

Agora, um pequeno quiz: quem poderia entrar em campo no jogo da Liga das Nações entre Holanda e Alemanha, na quinta-feira, que naquela época estava junto na sacada? E não, Thomas Müller não está celebrando um retorno-surpresa à seleção alemã. A resposta é: Ruben van Bommel, filho do então capitão do Bayern, Mark. Há fotos maravilhosas de como o pai segura no corrimão da sacada o então R/Buben de cinco anos e seus dois irmãos, Thomas e Rene.

Hoje, Ruben é um ponta esquerda de 22 anos do PSV Eindhoven. Para os próximos jogos internacionais, o novo técnico da seleção, Xavi, o convocou pela primeira vez para a seleção holandesa. É a coroação provisória de uma carreira ainda jovem, que já foi marcada por alguns reveses duros.

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Como Ruben van Bommel encontrou o caminho de volta ao PSV Eindhoven

Justamente quando Mark van Bommel encerrou sua bem-sucedida carreira profissional no PSV, em 2013, Ruben, então com oito anos, se juntou às categorias de base do clube de Eindhoven. Em 2018, o pai assumiu o cargo de técnico da equipe principal, mas foi demitido no fim de 2019. No verão seguinte, seu filho, então com 15 anos, também teve de sair. Ruben era considerado talentoso, mas também pequeno e franzino demais.

Depois disso, ele foi para a base do MVV Maastricht, da segunda divisão, onde seu irmão Thomas também já jogava. E onde seu avô Bert van Marwijk havia jogado nas décadas de 1970 e 1980. "A mudança do PSV para o MVV é, em todos os sentidos, um grande retrocesso. Alguns talentos desmoronam completamente diante de decepções assim", disse mais tarde Edwin de Wijs, seu antigo treinador na base do PSV. "Mas ele transformou o revés em energia e motivação." O próprio Van Bommel avaliou: "Olhando para trás, foi bom para mim deixar a academia do PSV."

Em 2022, ele fez sua estreia profissional pelo Maastricht, lado a lado com seu irmão Thomas. Já não havia mais sinal de falta de tamanho. Em vez de 1,66 m quando saiu do PSV, ele agora media 1,92 metro. Enquanto seu pai patrulhava o meio-campo defensivo, Ruben atua pelo lado esquerdo.

Logo em sua primeira temporada como profissional em Maastricht, van Bommel somou 20 participações em gols. Por causa de sua força no drible e de seu senso de espaço, o comentarista de TV Hans Kraay Jr., um ex-profissional, o comparou ao astro argentino Angel Di Maria. Em 2023, van Bommel se transferiu para o AZ Alkmaar e, em 2025, veio enfim o retorno ao seu clube de formação, o PSV, por 16 milhões de euros. "Sempre sonhei com isso", disse ele em sua chegada.

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Ruben van Bommel causou indignação recentemente com falta brutal

Nas primeiras oito partidas, ele registrou quatro participações em gols, mas então rompeu justamente o ligamento cruzado no jogo grande contra o Ajax de Amsterdã. Só nesta pré-temporada de verão van Bommel celebrou seu retorno. Imediatamente, retomou sua vaga de titular na ponta esquerda e brilhou até aqui na temporada com atuações fortes. Mas o cabeludo também causou indignação, com uma ação que poderia ter saído de seu pai - apelido: "Aggressive Leader".

No duelo com o Ajax no início de setembro, ele deu uma carga rude em seu adversário Aaron Bouwman numa disputa aérea e, com isso, provocou uma confusão generalizada. Em certos momentos, a cena lembrava a famosa entrada de Toni Schumacher em Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982. Para a incompreensão geral, van Bommel escapou de sua falta brutal com um cartão amarelo. Aliás, o goleiro alemão do Ajax, Marc-Andre ter Stegen, também estava lá ao vivo. Na quinta-feira, haverá reencontro no duelo da Liga das Nações.

Se van Bommel realmente estrear pela Elftal, será o terceiro jogador da seleção da família, depois de seu pai e de seu avô. Mark van Bommel, porém, perderia esse grande momento por questões de agenda. Após sua demissão no PSV, ele treinou o Wolfsburg e o Royal Antuérpia, antes de assumir a seleção belga neste verão. Sua estreia acontecerá na sexta-feira, em um jogo fora de casa contra a Itália.