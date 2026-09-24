Maio de 2010, o Bayern de Munique havia mais uma vez confirmado um título de campeão e foi à sacada da prefeitura na Marienplatz para as devidas comemorações. Foi uma das festas melhores: Arjen Robben usava sua curiosa touca de futebol e o técnico Louis van Gaal fez seu lendário discurso de campeão ("Quem tem a melhor defesa?"), incluindo um "beijo para todas as mamães".

Agora, um pequeno quiz: quem poderia entrar em campo no jogo da Liga das Nações entre Holanda e Alemanha nesta quinta-feira que estava naquela sacada naquela época? E não, Thomas Müller não está fazendo um retorno-surpresa à seleção alemã. A resposta é: Ruben van Bommel, filho do então capitão do Bayern, Mark. Há fotos maravilhosas de como o pai segura o então R/garoto de cinco anos e seus dois irmãos, Thomas e Rene, no parapeito da sacada.

Hoje, Ruben é um ponta esquerda de 22 anos do PSV Eindhoven. Para os próximos jogos de seleções, o novo técnico Xavi o convocou pela primeira vez para a seleção holandesa. É a coroação provisória de uma carreira ainda jovem, que já foi marcada por alguns duros reveses.

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Como Ruben van Bommel reencontrou o caminho de volta ao PSV Eindhoven

Justamente quando Mark van Bommel encerrou sua bem-sucedida carreira profissional no PSV, em 2013, Ruben, então com oito anos, juntou-se às categorias de base do clube de Eindhoven. Em 2018, o pai assumiu o cargo de treinador do time profissional, mas foi demitido no fim de 2019. No verão seguinte, seu filho, então com 15 anos, também teve de sair. Ruben era considerado talentoso, mas também pequeno e franzino.

Em seguida, ele se transferiu para a base do MVV Maastricht, da segunda divisão, onde seu irmão Thomas também já jogava. E onde seu avô Bert van Marwijk havia jogado nas décadas de 1970 e 1980. "A mudança do PSV para o MVV é, em todos os aspectos, um grande retrocesso. Alguns talentos desmoronam completamente diante de decepções assim", disse mais tarde Edwin de Wijs, seu então treinador na base do PSV. "Mas ele transformou o revés em vontade de agir e motivação." O próprio Van Bommel avaliou: "Olhando para trás, foi bom para mim deixar a academia do PSV."

Em 2022, ele fez sua estreia como profissional pelo Maastricht, lado a lado com seu irmão Thomas. Já não havia mais sinal de falta de tamanho. Em vez de 1,66 m quando deixou o PSV, ele agora media 1,92 m. Enquanto seu pai um dia atuou no meio-campo defensivo, Ruben está em casa na ponta esquerda.

Logo em sua primeira temporada como profissional em Maastricht, van Bommel somou 20 participações em gols. Por sua força no drible e sua percepção de espaços, o comentarista de TV Hans Kraay Jr., um ex-profissional, o comparou ao astro argentino Angel Di Maria. Em 2023, van Bommel se transferiu para o AZ Alkmaar e, em 2025, veio enfim o retorno ao seu clube de juventude, o PSV, por 16 milhões de euros. "Sempre sonhei com isso", disse em sua chegada.

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Ruben van Bommel causou indignação recentemente com falta brutal

Nas primeiras oito partidas, ele registrou quatro participações em gols, mas rompeu justamente o ligamento cruzado no jogo grande contra o Ajax de Amsterdã. Van Bommel só voltou nesta pré-temporada de verão. Imediatamente retomou sua vaga de titular na ponta esquerda e vem brilhando nesta temporada com fortes atuações. Mas o cabeludo também causou indignação, e isso com uma ação que poderia ter vindo de seu pai - apelido: "Aggressive Leader".

No duelo com o Ajax no início de setembro, ele atropelou com rudeza seu adversário Aaron Bouwman em uma disputa pelo alto e, com isso, provocou uma grande confusão. Em certos momentos, a cena lembrou o infame choque de Toni Schumacher contra Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982. Para incompreensão geral, van Bommel saiu impune de sua falta brutal apenas com um cartão amarelo. Quem também estava presente, aliás, era o goleiro alemão do Ajax, Marc-Andre ter Stegen. Nesta quinta-feira, os dois voltam a se encontrar no duelo da Liga das Nações.

Caso van Bommel realmente estreie pela Oranje, ele será o terceiro jogador da seleção na família, depois de seu pai e de seu avô. Mark van Bommel, porém, perderia esse grande momento por motivos de agenda. Depois de sua demissão no PSV, ele treinou o Wolfsburg e o Royal Antuérpia antes de assumir a seleção belga neste verão. Sua estreia acontecerá na sexta-feira, em um jogo fora de casa contra a Itália.