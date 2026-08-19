Segundo uma reportagem do Bild, o técnico do Eintracht, Adi Hütter, não hesitaria caso surgisse a possibilidade de uma transferência de Kehrer. O novo e velho treinador da SGE gosta muito do jogador de 29 anos e o levou em 2024, durante sua passagem pelo Monaco, do West Ham United para o clube da primeira divisão francesa.

Em Monaco, Kehrer ainda tem contrato até 2028 e, desde sua chegada há dois anos e meio, sempre foi titular. Ainda assim, na imprensa francesa, uma saída do defensor neste verão é considerada possível. Em outra questão, porém, pondera o Bild, estaria saber se o Frankfurt poderia arcar financeiramente com a contratação de Kehrer.

Do ponto de vista esportivo, o alemão certamente se encaixaria bem na busca do Eintracht por um zagueiro, já que o clube procura com urgência uma solução imediata e experiente para o centro da defesa, que traga nível elevado de Bundesliga. Kehrer certamente pode oferecer isso e, além disso, tem vasta experiência internacional. Em 2018, ele trocou o Schalke 04 pelo Paris Saint-Germain; após quatro anos na capital francesa, teve uma passagem de um ano e meio pelo West Ham. Desde o início de 2024, Kehrer vem desempenhando um bom papel no Monaco.

Transferência para o Eintracht Frankfurt? Thilo Kehrer já foi titular da seleção alemã

Para um retorno à seleção alemã, no entanto, isso não foi suficiente recentemente. Em junho de 2025, ele foi convocado pela última vez até então para a equipe da DFB, depois de já ter ficado dois anos fora anteriormente. Sob o comando do ex-técnico da seleção Hansi Flick, Kehrer chegou a se transformar em uma esperança da equipe nacional, esteve por um período dez vezes seguidas na equipe titular e conseguiu uma vaga no elenco para a Copa do Mundo de 2022, na qual também somou uma atuação no segundo jogo da fase de grupos contra a Espanha (1 a 1).

Durante aquele período, Kehrer, que soma 28 partidas pela seleção, também se beneficiou de sua versatilidade. Assim, ele pode atuar não apenas como zagueiro, mas também nas duas posições de lateral.

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Em Frankfurt, os pedidos por reforços, especialmente para a defesa, ficaram mais fortes após a goleada sofrida no amistoso contra o Brentford no fim de semana passado. Com 7 a 0, os hessianos foram atropelados na Inglaterra e escancararam, sobretudo na defesa, fragilidades gritantes.

Eintracht Frankfurt também estaria de olho em Diogo Leite

O goleiro Kaua Santos também estaria em debate após uma atuação fraca, e as especulações sobre uma contratação do ainda goleiro do Freiburg, Noah Atubolu, podem ganhar novo impulso. Também uma operação para repatriar Lukas Hradecky, atualmente como Kehrer no Monaco, seria tema.

Além de Kehrer, o Frankfurt tem no radar alguns outros zagueiros, segundo o Bild. De acordo com a publicação, Ko Itakura estava na lista, mas o japonês aparentemente mira um retorno do Ajax de Amsterdã para o Borussia Mönchengladbach. Com Diogo Leite, os responsáveis do Eintracht em torno do diretor esportivo Markus Krösche estariam pensando em mais um velho conhecido da Bundesliga. O português deixou o Union Berlin após quatro anos com o fim de seu contrato e estaria disponível sem custos de transferência. Leite quer ir para um clube mais ambicioso, mas ainda não encontrou o destino ideal.

O Frankfurt fará na sexta-feira seu primeiro jogo oficial da nova temporada, quando visitar o SC St. Tönis, da Oberliga, na primeira rodada da Copa da Alemanha. Oito dias depois, a Bundesliga voltará a valer para valer, com o Eintracht estreando fora de casa contra o Union Berlin.



