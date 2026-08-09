Marcus Rashford voltou ao Manchester United na manhã deste domingo e deseja reerguer sua carreira em Old Trafford.

Rashford retornou ao complexo de treinamento de Carrington, do Manchester United, no início da manhã de domingo, e viajou de avião até Dublin às 11h da manhã com seus companheiros de equipe para se juntar ao time em seu período de treinamento.

Fontes disseram ao jornal "The Sun" que o jogador de 28 anos está determinado a retornar com força ao clube de sua infância, apesar dos três anos conturbados pelos quais passou.

Rashford não atua pelo United desde 12 de dezembro de 2024, depois que o então técnico Rúben Amorim se opôs ao seu comportamento.

Mas Marcus Rashford, que estava sem número no elenco após Matheus Cunha ter recebido a camisa "10" no ano passado, pode voltar às fileiras do United contra o Milan, comandado por Amorim, na Polônia, no sábado.

No entanto, foi relatado que Rashford usará a camisa de número 14 caso ainda esteja em Old Trafford quando a temporada começar.

Michael Carrick, treinador do Manchester United, era capitão da equipe quando Rashford estreou pelo clube em fevereiro de 2016, e os dois trabalharam juntos por quase seis anos após a entrada de Carrick na comissão técnica.

Rashford passou a última temporada emprestado ao Barcelona e havia declarado publicamente seu desejo de permanecer na Catalunha de forma definitiva.

Mas o Barcelona abriu mão da opção de compra de Rashford por 26 milhões de libras esterlinas e contratou seu compatriota inglês, o ponta-esquerda Anthony Gordon, do Newcastle, por 69 milhões de libras esterlinas.

Rashford é o jogador mais bem pago do Manchester United, recebendo 325 mil libras esterlinas por semana, e ainda tem dois anos de contrato.

Os salários do internacional inglês impediram, até agora, uma transferência efetiva neste verão, embora vários grandes clubes ainda estejam à procura de um ponta.

O Manchester United cancelou os planos de treino aberto em Carton House, em Maynooth, em meio a suspeitas de que o retorno de Rashford tenha influenciado a mudança de planos.

É pouco provável que Rashford participe do amistoso que será realizado na noite de quarta-feira contra o Leeds United, em Croke Park, uma vez que ele terá feito apenas algumas poucas sessões de treinamento.

Desde que Rashford assinou um contrato de cinco anos com o United em julho de 2023, marcou apenas 15 gols pelo clube e passou por cima do ex-técnico Erik ten Hag em duas ocasiões.

Ten Hag descreveu a presença de Rashford em uma festa de aniversário horas depois da derrota no dérbi de Manchester, em outubro de 2023, como algo "inaceitável".

Rashford também foi cortado da partida da quarta fase da Copa da Inglaterra contra o Newport County, em janeiro de 2024, após uma viagem no meio da semana a Belfast.