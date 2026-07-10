Ele gastou uma fortuna com ela na Copa do Mundo... A loucura de Yamal com sua namorada gera polêmica!

Reportagens da imprensa espanhola revelaram que o astro do Barcelona e da seleção espanhola, Lamine Yamal, presenteou sua namorada, a influenciadora Inés García, com dois colares de luxo cujo valor total é estimado em cerca de 45 mil euros, durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O jornal espanhol “El Diario de Marca” informou que Yamal presenteou sua namorada com um colar valioso no valor de 30 mil euros, que ela foi vista usando nas arquibancadas enquanto assistia aos jogos da “La Roja” na Copa do Mundo, em uma cena que chamou a atenção dos torcedores e da mídia.

O jovem jogador não se contentou com isso e também lhe presenteou outro colar com as iniciais do seu nome (LY), avaliado em 15 mil euros, em um gesto romântico que reflete seu vínculo afetivo com Garcia, que o acompanhou durante sua jornada no torneio mundial.

Enquanto Yamal busca deixar sua marca no futebol durante a Copa do Mundo, esses presentes luxuosos revelam o lado pessoal da vida do mais jovem astro da seleção espanhola, que recebe ampla atenção da mídia tanto dentro quanto fora dos campos.

Vale lembrar que Yamal está disputando sua primeira Copa do Mundo, e o técnico espanhol conta com ele para liderar o ataque da equipe na busca pelo título mundial.