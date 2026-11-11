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O Bayern de Munique estaria interessado na contratação de Gianluca Prestianni, do Benfica. A informação é do jornalista português Pedro Sousa.

Sousa revelou no programa "Record na Hora" que o maior campeão da Alemanha está entre os clubes de olho no jogador de ataque de 20 anos. O Paris Saint-Germain também é apontado como interessado. Segundo as informações, o clube francês pretende apresentar uma proposta ao Benfica em breve.

Prestianni defende o Benfica, campeão português 38 vezes, desde janeiro de 2024. Seu contrato vai até 30 de junho de 2029, o que deve tornar sua contratação pouco acessível para outros clubes. Sousa acredita, inclusive, que uma transferência do ponta poderia render até 100 milhões de euros aos cofres do Benfica.

Apesar da pouca idade, o argentino já é titular absoluto da equipe de Lisboa. Após um ano passado discreto, ele soma 18 participações em gols (12 gols e seis assistências) em 20 partidas oficiais por todas as competições na temporada atual.

Getty Images

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Gianluca Prestianni se encaixa no perfil buscado pelo Bayern de Munique?

Prestianni, porém, não ganhou notoriedade apenas pelas boas atuações. Na partida da Champions League entre Benfica e Real Madrid, em fevereiro passado, ele teria dirigido uma ofensa racista ao adversário Vinicius Junior enquanto cobria a boca com a mão. A UEFA então o suspendeu por seis jogos, três deles com a pena suspensa.

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Além disso, a FIFA introduziu na Copa do Mundo de 2026 uma regra segundo a qual um jogador deveria receber cartão vermelho diretamente ao tentar se comunicar com a mão cobrindo a boca. A regra foi aplicada pela primeira vez no jogo da fase de grupos entre Paraguai e Turquia, quando o paraguaio Miguel Almiron foi expulso após um tumulto entre jogadores e uma revisão do VAR.

Em tese, Prestianni se encaixaria no perfil buscado pelo Bayern, já que o clube de Munique continua à procura de um novo ponta que possa aliviar um pouco a carga de Luis Diaz, atualmente lesionado.

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No entanto, é bastante improvável que o maior campeão da Alemanha desembolse por ele uma quantia elevada na casa das dezenas de milhões. O clube busca, sobretudo, uma alternativa acessível e de longo prazo para o colombiano.