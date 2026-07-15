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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ele foi obrigado a sair de campo... Lesão preocupante de Zakaria Hawsawi no segundo amistoso do Al-Ahli

Al-Ahli
Holstein Kiel
Campeonato Saudita
Z. Al Hawsawi
Arábia Saudita
Alemanha

O lateral-esquerdo saudita é um dos principais jogadores do “Al-Raqi”

Zakaria Hawsawi, lateral do Al-Ahli da Arábia Saudita, sofreu uma lesão preocupante durante a segunda partida amistosa da equipe em sua atual pré-temporada na Áustria, em preparação para as competições da nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al-Ahli enfrentou o Holstein Kiel, da Alemanha, nesta quarta-feira, no segundo amistoso disputado pelo “Al-Raqi” no campo de treinamento na Áustria.

Aos 15 minutos de jogo, Zakaria Hosawi caiu em campo após sofrer a lesão, não conseguindo continuar a partida e sendo substituído por Saad Al-Obaid.

Essa lesão causou preocupação entre a torcida do Al-Ahli, especialmente porque Hosawi é considerado um dos pilares fundamentais em que o técnico alemão Matthias Jaissle vem contando desde a temporada passada.

A torcida aguarda informações sobre a gravidade da lesão sofrida pelo lateral-esquerdo saudita, o tempo de afastamento dos gramados e suas chances de se recuperar a tempo para o início da nova temporada.

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Vale lembrar que a partida contra o Holstein Kiel foi o segundo amistoso disputado pelo Al-Ahli em sua pré-temporada na Áustria, após a vitória no primeiro jogo contra o Salfeld, da Áustria, por 8 a 0.

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