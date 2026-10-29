O Campeonato Saudita surpreendeu o astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, antes da aguardada partida contra o Al-Khaleej na competição.

O Al-Nassr recebe o Al-Khaleej, nesta quinta-feira, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita.

E, horas antes da partida, o jornalista saudita Abdulaziz Al-Muraisel confirmou que a liga do Campeonato Saudita definiu sua posição final sobre o segundo gol do Al-Nassr nas redes do Al-Faisaly.

O Al-Nassr venceu o Al-Faisaly pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes, na última sexta-feira, no estádio da cidade esportiva de Al-Majma'ah, pela décima primeira rodada do Campeonato Saudita.

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A partida foi marcada pela boa atuação de Cristiano Ronaldo, que marcou o segundo gol do Al-Nassr aos 49 minutos, ao converter em gol, de cabeça, uma bola cruzada enviada por seu compatriota João Félix em cobrança de falta.

No entanto, alguns usuários das redes sociais geraram certa polêmica, ao considerarem que o gol foi marcado por André Giroto, zagueiro do Al-Faisaly, contra o próprio patrimônio, e não pelo astro português.

Al-Muraisel afirmou que o comitê de conformidade da liga do Campeonato Saudita confirmou o gol em nome de Cristiano Ronaldo, após adotar todos os procedimentos oficiais para assegurar que ele foi o autor do gol, incluindo o contato com o árbitro da partida entre Al-Nassr e Al-Faisaly.

O jornalista saudita apontou que o astro português foi informado pessoalmente da decisão, e que ele passa a ter agora 982 gols em seu cartel de artilheiro.

Este gol é extremamente importante para o capitão do Al-Nassr, por ser o número 982 em sua carreira, ficando a apenas 18 gols de se tornar o primeiro jogador a atingir a marca dos 1.000 gols na história do futebol.