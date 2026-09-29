A seleção portuguesa voltou aos treinos nesta terça-feira, após um dia de descanso na sequência da vitória sobre a Noruega por 2 a 1 na Liga das Nações da Europa.

Portugal se prepara para o seu próximo jogo na Liga das Nações da Europa contra a Dinamarca, marcado para a próxima quinta-feira.

De acordo com o que noticiou o jornal "A Bola", Cristiano Ronaldo não treinou com os demais companheiros.

Também não treinaram João Félix, que marcou dois gols nas duas partidas anteriores, nem Francisco Conceição, que passou por exames médicos na manhã de hoje para descartar a possibilidade de deixar o campo de treinamento.

Inicialmente, o jornal português afirmou que não se sabia se Ronaldo havia participado do treino ou deixado o campo, especialmente porque ele não apareceu nos primeiros 15 minutos em que a presença da imprensa é permitida.

Porém, o jornal retificou e confirmou que Cristiano Ronaldo deixou o campo de treinos e se dirigiu ao hotel onde está hospedada a seleção portuguesa.

Apontou que o capitão da seleção portuguesa foi ao gramado meia hora antes do início da sessão de treinamento, mas não participou dos treinos com seus companheiros.

Confirmou que Cristiano Ronaldo deixou o estádio "Eleda", casa do Malmö, enquanto a sessão de treinamento da seleção portuguesa estava em andamento.

Destacou que "o Dom" retornou ao hotel onde a equipe está hospedada para realizar exercícios específicos na academia.

A Federação Portuguesa de Futebol informou, segundo o jornal, que o estádio do Malmö carecia de um determinado aparelho esportivo que era necessário para a sessão de treinamento de Ronaldo hoje.