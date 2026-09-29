Todos notaram que o brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, vem apresentando um desempenho modesto nesta temporada, a ponto de estar ameaçado de perder o lugar na escalação titular montada pelo técnico português José Mourinho.

Nos últimos dias, espalhou-se pelas redes sociais uma teoria da conspiração, a ponto de jornais como o "Marca" comentarem o assunto e abordarem seus detalhes.

A teoria da conspiração, que circula de forma intensa especialmente no Brasil, alega que Vinícius desapareceu em circunstâncias misteriosas e que o jogador do Real Madrid foi substituído por alguém parecido com ele para cumprir seus contratos publicitários.

Alguns usuários da internet afirmam que o jogador que apareceu durante a concentração da seleção brasileira e no confronto com a Austrália não é o verdadeiro Vinícius, apontando como prova que o "Vinícius do Brasil" não tem a tatuagem que existe na coxa do "Vinícius do Real Madrid".









O jornal espanhol destacou ainda que "há uma teoria da conspiração completamente maluca segundo a qual a CIA, a agência de inteligência norte-americana, a família Rothschild (uma influente dinastia europeia de origem judaico-alemã que fundou grandes instituições bancárias e financeiras no fim do século XVIII) e as elites teriam matado Vinícius e o substituído depois da Copa do Mundo".

A mudança estética no rosto de Vinícius também serve de combustível para alimentar essa estranha conspiração, que nasceu principalmente em fóruns e contas do TikTok no Brasil neste mês de setembro.









Houve até quem chegasse ao ponto de ligar a transformação física de Vinícius, e o surgimento de um sósia, à suposta invasão alienígena furtiva durante a Copa do Mundo para sequestrar Vinícius e Neymar.

A famosa vidente brasileira Vó Baiana disse, em um vídeo que se espalhou amplamente pelo mundo: "Tenho que contar a vocês que sonhei de novo com seres extraterrestres invadindo o estádio de futebol em Miami. E vi claramente como eles sequestraram os jogadores a bordo da primeira nave que chegou. Eu estava dentro daquela nave. E quando subi, chegou a nave-mãe e sequestrou milhares de pessoas do estádio. Vi gritos, choros e sofrimentos incontáveis".

O jornal espanhol encerrou sua reportagem afirmando: "Os próximos do jogador e o próprio Real Madrid ignoram por completo essas histórias e notícias falsas sem sentido que surgiram na internet".