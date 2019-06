Ele fica? Bale viajará para pré-temporada do Real Madrid nos EUA

Craque galês, que mantém desejo de seguir no Santiago Bernabéu, está convocado para a pré-temporada do elenco nos Estados Unidos

Depois de fazer cinco contratações para a próxima temporada, o tinha claro que, uma vez apresentado Ferland Mendy, era o momento de dar impulso às saídas do elenco. Gareth Bale, que era um dos cogitados para sair, viajará com o grupo para a pré-temporada na América do Norte, conforme apurou a Goal.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

É uma situação que no Real Madrid queriam evitar, já que Zinedine Zidane não conta com o galês, tal e como demonstrou antes do fim da temporada passada.

Mais artigos abaixo

No entanto, nestes quase dois meses desde a última partida do Campeonato Espanhol, a situação segue no mesmo ponto. O galês assegura que quer ficar no estádio Santiago Bernabéu.

Nos últimos dias, não houve nenhuma movimentação para saída de jogadores. Não um indicativo que haverá mudança durante a próxima temporada, conforme apurou a reportagem com pessoas ligadas à cúpula.

Diante disso, o mais provável é que Zidane e Gareth Bale estejam juntos de novo no vestiário em dez dias. E obviamente também no avião que viajará aos e ao Canadá.