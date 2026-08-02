Adi Hütter, novo treinador da SGE, agora colocou definitivamente um ponto final em uma saída de Baum neste verão. "Ele fica aqui", enfatizou Hütter após a vitória por 1 a 0 da Frankfurt em amistoso contra o Waldhof Mannheim, da terceira divisão, no sábado. "Ele é um jogador formado nas categorias de base do próprio clube. E a um jogador jovem assim também é preciso dar a chance, se ele tiver a qualidade necessária - e ele tem."

Baum, que na temporada passada quase não teve oportunidades em Frankfurt, vinha sendo ligado a vários clubes nas últimas semanas. O Hamburgo teria demonstrado interesse de forma consistente, e em Dortmund Baum aparentemente também era pauta. Há alguns dias, a Sky noticiou que o diretor esportivo do BVB, Ole Book, teria sugerido o jogador de 20 anos como possível reforço. Mas, após o recado de Hütter, o Borussia pode agora economizar qualquer esforço concreto pelo jogador de Frankfurt.

O austríaco, que já havia treinado o Eintracht de 2018 a 2021 e agora retornou, está totalmente convencido pelas impressões que Baum deixou até aqui na preparação. "Eu disse desde o início que queria formar minha própria opinião sobre ele", destacou Hütter, aludindo assim à situação recentemente difícil do jovem entre os hessianos.

Elias Baum: após forte empréstimo ao Elversberg, veio a frustração em Frankfurt

Baum é cria das categorias de base da SGE e já esperava ter muitos minutos na temporada passada, depois que um empréstimo ao SV Elversberg em 2024/25 havia transcorrido muito bem. Book também conhece Baum muito bem do período em comum no Sarre, de onde se transferiu do Elversberg para Dortmund em março. Pelo então time da 2ª divisão, que em maio conquistou de forma sensacional o acesso à Bundesliga, o nascido em Frankfurt teve atuações consistentes: em 37 partidas pelo Elversberg, Baum somou três gols e oito assistências.

De volta ao Eintracht, porém, a última temporada não foi nada boa para Baum, porque nem Dino Toppmöller nem seu sucessor Albert Riera apostaram nele. Também atrapalhado por problemas de lesão, ele terminou com apenas 71 minutos em campo, distribuídos por cinco jogos oficiais.

Getty Images

Sob Hütter, porém, Baum agora pode assumir com atraso o papel importante que esperava. Nos amistosos disputados até aqui, o jogador da seleção alemã sub-21 sempre começou como o lado direito da linha de quatro defensores, e Hütter aprecia sobretudo sua dinâmica e objetividade. As chances são boas de que Baum também seja escalado entre os titulares de Frankfurt na estreia oficial, em 21 de agosto, pela Copa da Alemanha contra o SC St. Tönis, da Oberliga, bem como na abertura da Bundesliga contra o Union Berlin, oito dias depois.

Em caso de ascensão em Frankfurt: Elias Baum é um nome para Jürgen Klopp?

O defensor, cujo contrato vai até 2028, se sente muito à vontade no estilo de jogo com linha de quatro preferido por Hütter. "Eu posso trabalhar o corredor lateral, indo para a frente e para trás. É exatamente isso que eu amo, esse é o meu estilo de jogo e isso joga a meu favor", declarou ele recentemente no canal oficial do clube no YouTube. Ele demonstrou suas qualidades não pela última vez em Mannheim, no sábado, quando deu a assistência para o gol da vitória de Frankfurt, marcado por Jonathan Burkardt.

Ligado a uma possível ascensão no Eintracht, Baum também pode voltar a sonhar com um retorno à seleção sub-21, com a qual quer disputar no próximo verão a Eurocopa da categoria, na Albânia e na Sérvia. Até agora, ele soma quatro partidas pela sub-21, mas não era convocado desde setembro do ano passado.

No médio prazo, Baum também é visto como um candidato potencial para a reconstrução da seleção principal sob o comando do novo técnico Jürgen Klopp. Na entrevista coletiva de apresentação, ele abriu explicitamente a porta para estreantes, e Baum, com seu estilo intenso de jogo, combinaria bem com o futebol de Klopp - além de a Alemanha, como se sabe, atualmente não ter exatamente fartura de laterais-direitos de primeira linha.