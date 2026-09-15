"cassanata

substantivo feminino (brincalhão, irônico): gesto, comportamento ou ideia (escapada), típico do jogador de futebol Antonio Cassano

Se Antonio Cassano, por mais improvável que isso pareça, algum dia cair no esquecimento, ao menos poderá se consolar com o fato de que seu nome entrou para o vocabulário italiano. Desde 2008, cassanata figura como neologismo no mais importante dicionário italiano, o Treccani.

E Antonio Cassano realmente colecionou cassanate ao longo da carreira. Como quando achou que seria uma boa ideia imitar seu treinador Fabio Capello em público depois de mais uma vez ficar fora da equipe do Real Madrid.

Ou quando apostou com Ronaldo Fenômeno quem dos dois conseguiria comer mais croissants. Cassano recebeu apenas o apelido de "El Gordito" porque Ronaldo já era chamado de "El Gordo" no Real havia mais tempo. Mas, quando o assunto era comer doces, o italiano certamente levava vantagem: ganhou 12 quilos nos primeiros sete meses em Madri. Até para Cassano, aquilo foi demais. Em nenhuma de suas outras passagens ele jogou tão mal quanto no Real Madrid e, após apenas 18 meses e quatro gols, seu período com os merengues chegou ao fim.

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O Galáctico mais estranho do Real Madrid

Cassano entrou para a história como, provavelmente, a contratação mais estranha da era dos Galácticos, até mesmo à frente de Thomas Gravesen. Se o dinamarquês simplesmente não tinha muito o que fazer em campo naquele elenco de estrelas, Cassano não se encaixava de forma alguma em termos de personalidade. Até hoje, fica a pergunta: o que Florentino Pérez pensou ao fazer aquela última contratação de seu primeiro mandato no Real Madrid?

Claro, Cassano tinha apenas 23 anos, era sem dúvida um dos maiores talentos de sua geração e chegou a Madri com números respeitáveis: 52 gols e nove assistências em 161 jogos pela Roma. Mas, nos quatro anos e meio anteriores, havia se indisposto com praticamente todas as pessoas que tinham alguma influência no clube da capital italiana.

O capitão Francesco Totti, que havia encontrado no jovem driblador uma espécie de alma gêmea futebolística, o acolhido em sua família como um irmão mais novo e até permitido que ele morasse em sua casa, por exemplo, já não falava com Cassano naquela época. O atacante suspeitou que Totti e os pais dele haviam roubado um de seus cheques e armou uma enorme confusão. Nem mesmo o argumento de Totti, de que ganhava muito mais do que Cassano e não tinha qualquer motivo para roubar justamente um amigo, foi suficiente para fazê-lo cair em si.

Cassano só reencontrou o cheque perdido depois, dentro de seu carro. Ele simplesmente havia escorregado do bolso da calça. Mas, a essa altura, já era tarde demais.

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"Eu não seguia nenhuma regra e sentia prazer nisso": Antonio Cassano no Real Madrid

Quando a Roma, na temporada 2004/05, demitiu quatro treinadores após a saída de Fabio Capello, último técnico campeão pelo clube e mentor de Cassano, o atacante foi, no mínimo, responsável pela queda de um deles. Rudi Völler deixou o cargo em setembro de 2004, após apenas 26 dias no posto, completamente exasperado, sobretudo, pelas escapadas do atacante cheio de manias.

Cassano havia discutido em campo na primeira rodada do Campeonato Italiano, contra a Fiorentina, e recebido cartão vermelho. Quando Völler quis conversar com ele, o jogador simplesmente deixou o treinador esperando. Depois, reclamou publicamente tanto da multa recorde de 100 mil euros quanto do técnico.

Völler deixou Roma, mas as coisas também não correram muito melhor com os outros treinadores. Luciano Spalletti afastou Cassano do elenco da Roma por motivos disciplinares 11 vezes em seu último semestre no clube na Serie A. Ainda assim, Rosella Sensi, então presidente da Roma, ofereceu ao atacante um novo contrato, com condições bastante baseadas em desempenho. Cassano respondeu cobrindo Sensi de xingamentos em público.

Sua carreira parecia estar acabada antes mesmo de realmente começar. Nenhum dos grandes clubes da Serie A demonstrava mais o menor interesse em Cassano, que às vezes parecia Fantantonio, mas, com frequência demais, simplesmente parecia completamente fora de controle.

Então vieram o Real Madrid e Pérez. O clube pagou 5,5 milhões de euros pela transferência e quase dobrou seu salário. E Antonio Cassano? Fez "de tudo para arruinar tudo". "Eu não seguia nenhuma regra e sentia prazer nisso", admitiu ele anos depois.

Além das orgias gastronômicas e de outros tipos de excessos, Cassano afirma ter feito sexo com 600 mulheres até seu casamento e diz que a maior parte desses encontros aconteceu nos 18 meses em Madri, quando estava 12 quilos acima do peso. No máximo, porém, ficou na memória sua extravagante casaco de pele, com o qual apareceu no Santiago Bernabéu em janeiro de 2006.

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Por que Antonio Cassano é um rebelde?

O que diferencia Cassano de tantos outros jogadores muito talentosos, mas difíceis de lidar e atraídos por escândalos, é que, em meio a todas as besteiras que fez, ele também consegue ser autocrítico e reflexivo. Entrega-se às suas cassanate com plena consciência, sabe quando passou dos limites e, depois de algum tempo, também consegue pedir desculpas às pessoas com quem se desentendeu.

Além disso, ajuda o fato de Cassano não se levar tão a sério e conseguir rir de si mesmo. É fácil se desesperar com ele, mas quase impossível não achá-lo divertido e simpático.

Por cerca de cinco anos, por exemplo, ele e Totti não se falaram. Hoje, voltaram a ser amigos. Capello, o treinador que primeiro o apoiou na Roma e depois no Real Madrid e que perdoou suas atitudes como poucos, embora tenha se decepcionado repetidas vezes, também fala dele com muito respeito atualmente.

Cassano desperdiçou seu talento como poucos profissionais na história. Não conseguia aceitar autoridades e destruiu, com as próprias mãos, boa parte do que havia construído. Mas fez isso com uma coerência quase admirável. E, apesar de tudo, teve uma grande carreira.

É fácil dizer que as indisciplinas de Cassano, sua incapacidade de lidar com autoridades ou de confiar nos amigos, eram consequência de sua infância difícil. Antonio Cassano cresceu em Bari Vecchia, que nos anos 1980 e no início dos anos 1990 era o bairro mais pobre da cidade do sul da Itália. Bari Vecchia mudou bastante nos últimos anos: as ruas da cidade velha estão limpas, as casas apertadas e os porões foram reformados.

Onde hoje os turistas percorrem becos estreitos e observam as nonne moldando orecchiette, a massa típica da cidade portuária, naquela época era praticamente uma área proibida. Guias de viagem alertavam para o risco de furtos.

Foi ali que Antonio Cassano cresceu. Foi naqueles becos que jogou futebol e só aos 13 anos teria pisado em um campo de grama pela primeira vez. Dá para acreditar ou não, mas ele nunca deixou de ser uma criança da rua.

Seu pai não se interessava por ele. Seu meio-irmão mais velho arrombava máquinas de cigarro, carros e casas e, até hoje, passou mais tempo na prisão do que fora dela. Antonio afirma ter repetido de ano seis vezes antes de, em algum momento, simplesmente abandonar a escola.

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Antonio Cassano foi Lionel Messi antes de Messi

Cassano está convencido de que também teria se tornado criminoso se aquele 18 de dezembro de 1999 tivesse terminado de outra forma. De uma hora para outra, Antonio Cassano, o garoto de ninguém de Bari Vecchia, virou Fantantonio, El Pibe de Bari, em referência a Diego Armando Maradona, o "El Pibe de Oro", o garoto de ouro. Depois daquele gol contra a Inter, menos do que isso não era aceitável nem para as pessoas nem para o próprio Cassano.

Ele próprio descreveu o gol maravilhoso, em uma arrancada na qual dominou a bola com o calcanhar, a conduziu com a cabeça, deixou o campeão mundial Laurent Blanc e Christian Panucci para trás com um pequeno drible e finalizou de 11 metros. Em sua autobiografia, escrita em parceria com o jornalista Pierluigi Pardo, Cassano contou:

"Perotta passa, 50 metros perfeitos, eu domino com o calcanhar, passo por Blanc, que estava voltando em sprint, jogo a bola entre ele e Panucci, que cruzava, e mando os dois direto para o balcão. Finalizo no canto curto, então vejo a curva se aproximando cada vez mais. A comemoração. Eu nasci."

E, de fato, quem viveu aquele momento na época, no estádio ou diante da televisão, deve ter tido a sensação de que ali havia acontecido algo maior do que apenas o improvável e belíssimo gol da vitória por 2 a 1 da pequena AS Bari sobre a Inter de Milão, aos 88 minutos, marcado por um garoto de 17 anos.

Até hoje, ao assistir às imagens no YouTube, os pelos se arrepiam.

A arrancada. O gol. A euforia da curva. Os torcedores. O pequeno garoto loiro bem no meio deles, que não queria mais voltar ao campo.

Antonio Cassano precisou de apenas uma partida como titular na Serie A para ser citado no mesmo fôlego que Maradona, Baggio e Del Piero. Cassano era visto como o Messi antes de Messi.

"No meu auge, eu era melhor do que Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero!" No entanto, ele próprio admite que esse auge "não foi alcançado nem na minha carreira nem na minha vida", como afirmou recentemente em seu popular formato no YouTube, o Viva El Futbol.

Cassano melhor que Totti, Del Piero, Baggio e Cristiano Ronaldo?

"Eu era melhor!" Não: "Eu poderia ter sido melhor".

Cassano ainda mantém uma relação um tanto conflituosa com a língua italiana e prefere falar o dialeto de sua cidade natal. Isso muitas vezes faz suas declarações soarem ainda mais engraçadas, mas de forma alguma menos megalomaníacas.

Como quando afirma, com toda convicção, que poucos jogadores foram mais geniais do que ele e que poucos tiveram um conjunto de habilidades tão completo:

Lionel Messi, claro, seu GOAT absoluto.

Andrés Iniesta e Zinedine Zidane, os mágicos do meio-campo.

Ronaldo, Ronaldinho e Neymar.

Mas, depois deles, vem logo: "Cassano. Eu gostava tanto de mim! Eu sabia chutar, tinha um último passe que quase ninguém tinha. Eu era fisicamente forte. Eu era genial. Também rendi em grandes clubes. E isso mesmo sem nunca ter treinado e sempre com cinco ou seis quilos a mais."

Diz isso alguém que, em 18 anos de carreira, conquistou um título espanhol com o Real Madrid, vivido praticamente da tribuna, e um Scudetto como protagonista pelo Milan. Na Squadra Azzurra, chamou atenção sobretudo quando, como depois da semifinal da Euro 2012, comemorou mais uma vez de cueca.

"No futebol, não se trata apenas de ganhar títulos. Trata-se da beleza do jogo"

Mas acontece que não se trata apenas de títulos. E, surpreendentemente, muitos dos grandes jogadores que atuaram ao lado de Cassano concordam com isso.

Francesco Totti, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho e Zlatan Ibrahimovic nunca colocaram em dúvida o enorme talento de Cassano e sua classe diferenciada.

Apenas José Mourinho e Cristiano Ronaldo, que Cassano considera ambos massivamente superestimados, rebateram. Ronaldo teria certa vez enviado a ele, irritado, uma lista de seus troféus. Mourinho disparou, em uma entrevista coletiva, que Cassano "nem sequer venceu a Coppa della Lombardia" na Inter. Cassano só consegue rir disso.

"No futebol, não se trata apenas de ganhar títulos. Trata-se da beleza do jogo." Esse é o seu mantra.

E não é como se ele não tivesse dado muito ao jogo bonito. No Bari, na Roma e, mais tarde, também na Sampdoria, no Milan e no Parma, teve muito mais do que apenas alguns bons meses.

Em suas melhores fases, fazia seus companheiros jogarem melhor. A Sampdoria deu um enorme salto de qualidade, sobretudo graças a ele, e, depois de sua saída, voltou a desaparecer na mediocridade.

Mesmo que, no fim, tenham ficado em primeiro plano principalmente as brigas e as separações intermináveis, Cassano foi, durante quase duas décadas, um dos jogadores mais marcantes e populares da Itália.

E está em um dicionário.

Nisso, ele realmente leva vantagem sobre CR7.