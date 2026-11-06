“Ele fez boas partidas”: Thomas Tuchel revela o motivo exato da surpreendente convocação de Jobe Bellingham para a seleção da Inglaterra

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Thomas Tuchel causou grande surpresa na seleção inglesa ao convocar Jobe Bellingham pela primeira vez para a equipe principal, para os próximos jogos da Liga das Nações. O jovem talento do Borussia Dortmund se junta ao irmão Jude em uma lista que não inclui Cole Palmer, peça-chave do Chelsea, enquanto o técnico alemão começa a imprimir sua marca nas escolhas da Inglaterra.

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Bom desempenho na Bundesliga rende convocação para a seleção inglesa

Tuchel optou por novidades em sua mais recente convocação da Inglaterra, com destaque para a inclusão de Bellingham, de 21 anos. O meio-campista do Dortmund foi recompensado por suas atuações consistentes na Bundesliga. O técnico da Inglaterra apontou para um longo processo de observação que envolveu Lee Carsley, técnico da seleção sub-21 inglesa. A convocação abre caminho para que os irmãos Bellingham se tornem os primeiros irmãos a representar a Inglaterra desde Gary e Phil Neville.

Ao falar sobre a decisão de convocar o Bellingham mais novo para a seleção principal, Tuchel destacou os elogios que recebeu da equipe de base. “Lee Carsley vem falando muito bem de Jobe há semanas e meses, dizendo que ele merece a oportunidade se houver uma vaga e a possibilidade de integrar o grupo e causar uma boa impressão na seleção principal”, disse Tuchel, segundo o The Telegraph. “Ele fez boas partidas e vive uma boa fase no Dortmund, então merece estar conosco.”

Tuchel destaca as características de Bellingham

Tuchel fez uma análise tática das características de Jobe e deixou claro que o recém-chegado oferecerá algo bem diferente do que seu irmão, uma estrela. Em vez de esperar que ele reproduza as jogadas ofensivas do irmão, o treinador ressaltou o equilíbrio, o porte físico e a capacidade de manter a posse de bola do novo convocado no meio-campo.

“Ele é um jogador mais defensivo que o irmão. Tem qualidade com a bola, bom físico, é grande, técnico e consegue manter a posse. Agora depende dele. Temos apenas terça e quarta-feira para nos preparar, e será difícil porque [na última concentração] desenvolvemos alguns padrões e comportamentos novos. Será difícil [para ele assimilar isso em dois dias], mas depende dele. Ele está animado, feliz e ansioso para causar uma boa impressão, o que é a melhor base para uma boa concentração”, explicou o treinador.

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Palmer fica fora apesar da boa fase no Chelsea

O treinador surpreendeu em sua mais recente convocação da Inglaterra: Palmer foi a ausência mais notável dos cortes feitos pelo técnico alemão. Enquanto Jobe comemorava o marco de sua inclusão na lista, o destaque do Chelsea ficou de fora, apesar de manter nesta temporada o excelente nível de atuação que o distingue em Stamford Bridge.

Próximas partidas ING Liga das Nações A 14:45 CRO

A ausência de Palmer, que chamou a atenção, parece ser uma consequência direta de sua decisão de se retirar da última convocação para controlar sua carga de trabalho. Tuchel enviou uma mensagem clara ao grupo da Inglaterra, priorizando a lealdade em vez da reputação e mantendo a base que criou o ambiente de vestiário que ele classificou como “extraordinário” na última concentração.

Desafios na Liga das Nações contra Croácia e Espanha

A Inglaterra de Tuchel se prepara para uma série de grandes jogos internacionais e busca aproveitar o embalo da primeira concentração da temporada. A seleção inglesa receberá a Croácia em Wembley em 12 de novembro, antes de viajar a Madri três dias depois para um confronto de peso com a Espanha, atual campeã mundial. Em meio ao otimismo, a equipe de Tuchel verá nessa sequência de dois jogos de alto nível uma oportunidade de mostrar sua força diante de adversários de elite. A ocasião também será de celebração para o capitão Harry Kane, que receberá uma homenagem por ter conquistado a Bola de Ouro e alcançado a marca recorde de 126 partidas pela seleção.