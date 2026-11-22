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Florian Wirtz brilhou com um gol acrobático no início da partida de domingo entre Liverpool e seu grande rival Manchester United (4 a 0), pela Premier League.

"Ele faz isso de forma sensacional", elogiou o comentarista da Sky Dietmar Hamann ao falar do gol do jogador da seleção alemã aos 13 minutos . Após bela jogada pela esquerda, Rio Ngumoha cruzou para o meio, onde Wirtz, de maneira acrobática, mandou a bola sob o travessão, a cinco metros do gol.

Como a bola veio um pouco atrás do astro da seleção alemã, a finalização foi ainda mais difícil. Wirtz girou com inteligência e bateu de esquerda, sem deixar a bola cair. O goleiro do United, Senne Lammes, só pôde observar, impressionado.

Ex-Bayern, de Ligt vive retorno de pesadelo pelo United

O lance do jogador de 23 anos foi o ponto alto de um início de jogo frenético, que encantou os torcedores em Anfield, mas se tornou um verdadeiro pesadelo para os visitantes, comandados pelo novo técnico Mauricio Pochettino. No centro de tudo estava o ex-zagueiro do Bayern Matthijs de Ligt, que, após um longo período afastado por lesão e duas atuações recentes na Champions League, fazia seu retorno à Premier League.

Getty Images

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Pochettino, que recentemente deixou o cargo de técnico da seleção dos Estados Unidos e assumiu em Old Trafford após a demissão de Michael Carrick , surpreendeu ao escalar de Ligt como titular logo em sua primeira partida à beira do campo. Mas, já aos 8 minutos, o holandês teve participação muito infeliz na expulsão de Leny Yoro, seu companheiro na zaga do United.

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Liverpool atropela Manchester United no início da partida

De Ligt avaliou completamente mal uma bola longa e deixou o atacante do Liverpool Alexander Isak passar sem se preocupar, por acreditar, equivocadamente, que o goleiro Lammens resolveria a situação. Como Lammens não estava por perto, Isak pôde avançar livre em direção ao gol do United. Yoro precisou intervir no último instante e derrubou Isak. O árbitro Samuel Barrott considerou o lance uma falta para impedir uma chance clara de gol e expulsou Yoro logo no início.

"O que Matthijs de Ligt está fazendo?", perguntou, perplexo, o narrador da Sky Florian Schmidt-Sommerfeld. Para piorar a situação dos visitantes, que atravessam uma grave crise e caíram para a penúltima posição da tabela com a dura derrota em Liverpool, o ex-jogador do Leipzig Dominik Szoboszlai cobrou com categoria a falta marcada a 17 metros do gol e abriu o placar para os Reds (10 minutos).

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Pouco depois, foi a vez de Wirtz marcar. Após as boas atuações recentes pela seleção alemã , ele voltou da pausa para as seleções cheio de confiança para a rotina do campeonato. O meia deu continuidade à sua evolução no clube: agora, soma oito participações diretas em gols nos últimos oito jogos oficiais pelo Liverpool (três gols e cinco assistências).

Após golaço, Wirtz também dá assistência

Dois dados ajudam a dimensionar a vitória contundente do Liverpool no clássico: nunca antes os Reds haviam aberto 2 a 0 tão cedo contra o United em uma partida da Premier League. Além disso, Pochettino é o primeiro técnico na história da Premier League a ver sua equipe sofrer dois gols e receber um cartão vermelho no primeiro tempo de sua estreia por um novo clube.

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Com um jogador a menos, o United não conseguiu mais entrar no jogo ofensivamente, e Ngumoha praticamente definiu a vitória do Liverpool ao marcar o terceiro gol, aos 66 minutos. O reserva Victor Munoz fechou o placar em 4 a 0 aos 82 minutos, após receber um belo passe em profundidade de Wirtz.

Enquanto o United agora é o penúltimo colocado e permanece na zona de rebaixamento, o Liverpool consolidou a quarta posição na 11ª rodada da Premier League. A distância para o líder Arsenal é de sete pontos.