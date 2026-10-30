Compartilhar Siga GOAL no Google

O ex-goleiro da Arábia Saudita e do Al-Hilal Mohamed Al-Deayea minimizou o último hat-trick de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr, afirmando que o veterano atacante depende muito dos companheiros para marcar gols em que só precisa empurrar a bola para a rede. Para ele, o também português Joao Felix foi o verdadeiro responsável pela vitória por 5 a 3 sobre o Al-Kholood, na quinta-feira, pelo campeonato.

Publicidade

Dupla portuguesa comanda vitória em Riad

Ronaldo marcou três gols em um intervalo de 15 minutos no segundo tempo, enquanto Felix deu quatro assistências na vitória da equipe de Riad sobre o Al-Kholood no Al-Awwal Park, na noite de quinta-feira. Depois de Julien Domingues abrir o placar aos 16 minutos, os gols de Angelo Gabriel e Sadio Mane foram neutralizados pelo gol de empate de Antoine Essomba nos acréscimos do primeiro tempo. O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, porém, marcou aos 66, 72 e 81 minutos para garantir a vitória.

Meia se destaca mais que o veterano capitão artilheiro

A sequência de gols, com duas finalizações de perto e uma cabeçada entre elas, representou o sétimo hat-trick do jogador de 41 anos pelo Al-Nassr desde sua chegada, em 2023, e o 67º de sua carreira, somando suas passagens por Real Madrid (44), Portugal (10), Manchester United (três) e Juventus (três). Ao comemorar o resultado, Ronaldo publicou nas redes sociais: “Grande vitória, grande atuação da equipe. Feliz por ajudar com um hat-trick!”

O ex-goleiro do Al-Hilal Al-Deayea, porém, considerou que Felix merecia os elogios por comandar o jogo na 12ª rodada do Campeonato Saudita. Em participação no programa de televisão Dawrina Ghair, Al-Deayea afirmou: “Esse jogador [Felix] é um trunfo para o Campeonato Saudita como um todo, não apenas para o Al-Nassr. Ele é titular da seleção de Portugal, tem todas as qualidades exigidas de um grande jogador e pode atuar em várias posições no ataque. É a alma da equipe, com todo o respeito a Cristiano Ronaldo, que marca gols fáceis graças aos passes dos pontas.”

Elogios vêm acompanhados de alerta sobre a janela de inverno

Os gols de quinta-feira levaram o jogador nascido na Madeira a 985 na carreira, abrindo uma vantagem de 49 sobre Lionel Messi, segundo colocado com 936, e deixando-o a apenas 15 da marca inédita de 1.000 gols. Al-Deayea, porém, alertou que possíveis reforços em janeiro poderiam complicar a busca de Ronaldo por essa marca. Depois, analisou como a postura defensiva do Al-Kholood no segundo tempo acabou prejudicando a equipe.

Publicidade Publicidade

Ao continuar sua análise no programa, o ex-jogador da seleção saudita declarou: “Se Cristiano não marcar 15 gols antes da janela de inverno e o clube contratar um novo atacante, ele não conseguirá alcançar a marca de 1.000 gols.

Tópicos relacionados

“A vitória do Al-Nassr sobre o Al-Kholood era esperada. No primeiro tempo, o Al-Nassr marcou dois gols em cerca de seis chances, enquanto o Al-Kholood aproveitou suas únicas duas oportunidades para marcar duas vezes.

“Foi completamente natural que o Al-Kholood recuasse para defender no segundo tempo diante do poder ofensivo do Al-Nassr. Simplesmente não dá para resistir a essa equipe e segurar um empate por 2 a 2. Cristiano fez sua parte e deveria ter marcado cinco gols hoje, não fossem dois gols anulados por impedimento.

Publicidade

“O Al-Nassr mereceu a vitória e os três pontos. O Al-Kholood tentou preservar o empate recuando no segundo tempo e, quando você se fecha dessa forma, acaba sofrendo muitos gols.”

Marca histórica de gols fica mais próxima

A vitória no Al-Awwal Park mantém o Al-Nassr na segunda posição do Campeonato Saudita, com 28 pontos em 12 jogos, ainda na pressão pela liderança. Agora, Ronaldo tentará manter sua alta média de gols na programação de novembro, tanto pelo clube quanto pela seleção. Precisando marcar mais 15 vezes para chegar aos quatro dígitos, o veterano atacante pode alcançar a marca histórica de 1.000 gols antes da virada do ano.