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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Christoph Freund, voltou a manifestar apoio explícito ao jovem astro Lennart Karl após a repercussão das últimas semanas.

"Ele é diferente dos outros jogadores jovens. Mas também gostamos de ter jogadores com personalidade. Ele é atrevido, corajoso e, como já dissemos várias vezes, não se borra de medo. Faz gols, faz coisas que os outros não fazem. E, fora de campo, é um pouco diferente dos demais, mas isso também faz parte", disse Freund à Sky antes do jogo de sábado contra o FSV Mainz 05, fora de casa, pela Bundesliga.

O austríaco acrescentou que considera "bom para uma equipe e para a liga que existam jogadores assim": "Mas a base é sempre trabalhar duro. Conversamos sobre isso com o Lenny repetidamente, e ele faz isso. Por isso, estou muito confiante de que ele continuará sendo recompensado nas próximas semanas e meses e dará suas respostas em campo, porque é para isso que ele está aqui. E é por isso que estamos muito, muito felizes por tê-lo conosco."

O jogador de 18 anos, que abriu o placar na terça-feira na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, marcando um gol importante, e depois voltou a provocar discussões com uma comemoração de gol que chamou a atenção, foi convocado na quinta-feira pelo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os jogos da Liga das Nações. "Fico feliz pelo Lenny por ele estar de volta à seleção. Acho que ele mereceu e também teve boas atuações por lá", afirmou Freund.

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Ainda no início da temporada, Karl atravessava uma fase ruim após um longo período afastado por lesão e sua saída da Copa do Mundo. Além disso, o presidente de honra do Bayern, Uli Hoeneß, havia criticado o jogador, cobrando mais humildade da grande promessa do clube de Munique. Michael Ballack, representante do jovem astro, reagiu às críticas. "É claro que as últimas semanas foram agitadas", reconheceu o diretor esportivo do Bayern na sexta-feira. "Mas, para nós, o que realmente importa é o que Lenny faz em campo, como ele treina e como trabalha."