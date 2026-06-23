“Ele favoreceu Messi?”... O árbitro egípcio Amin Omar está na mira das críticas

O árbitro egípcio Amin Omar passou de alvo de elogios a foco de ampla polêmica, após decisões controversas na partida entre Argentina e Áustria (2 a 0) na Copa do Mundo de 2026, o que levou a comissão técnica austríaca e a torcida a questionar sua imparcialidade em relação ao astro Lionel Messi.
Ralf Rangnick, técnico da Áustria, acusou o árbitro egípcio de ignorar uma falta clara sobre Chavier Schalager na jogada que resultou no primeiro gol de Messi, afirmando: “Pedi ao quarto árbitro para revisar a jogada, assim como fizeram no pênalti. Se ele tivesse assistido, teria visto o que todos nós vimos... Isso é irritante”.
As críticas se intensificaram depois que Omar ignorou uma falta flagrante contra o zagueiro Konrad Laimer, que levou uma cabeçada de Lautaro Martínez; além disso, o árbitro gritou com o jogador do Bayern de Munique, exigindo que ele não protestasse, em uma cena que provocou a ira da torcida austríaca.
E esta não é a primeira vez que Messi gera polêmica arbitral no torneio, já que a Federação da Argélia havia protestado anteriormente contra a não expulsão do argentino por uma falta violenta na perna do zagueiro Aïssa Mandi, antes de ele marcar um “hat-trick” na mesma partida.
Esses acontecimentos lançam uma sombra sobre o desempenho do árbitro egípcio, que recebeu amplos elogios após sua condução profissional da partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, mas cujas decisões polêmicas no jogo contra a Argentina agora o colocam sob o microscópio da FIFA.