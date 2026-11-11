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Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty Images
Moataz Elgammal
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“Ele estava rápido demais”: goleiro do Chelsea Robert Sanchez sai ileso após bater uma Ferrari de 300 mil libras

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O goleiro do Chelsea Robert Sanchez saiu ileso após bater uma Ferrari de 300 mil libras contra uma barreira a cerca de 113 km/h, durante um dia de atividades no circuito de Nürburgring, na Alemanha. O espanhol, atualmente emprestado ao Como, perdeu o controle do carro na famosa curva Caracciola-Karussell. Depois, saiu do veículo destruído e ajudou a recolher os destroços espalhados pela pista.

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Sanchez perde o controle em famosa curva do Nurburgring

Sanchez estava ao volante de uma Ferrari 488 Challenge Evo com camuflagem rosa quando perdeu o controle por volta das 14h30 de segunda-feira. Segundo o The Sun, o jogador de 28 anos participava de um dia de pista aberto ao público organizado pela Circuit Days, enquanto seis amigos assistiam.

Um turista britânico que dirigia um Audi TT atrás dele disse: “Ele estava rápido demais na curva, a até 113 km/h. Entrou com tudo na curva, e a bandeira vermelha foi acionada imediatamente. É uma curva inclinada que se estende por mais de 180 graus, e ele claramente acelerou demais e foi direto para a barreira.”

Sanchez sai ileso e ajuda a recolher os destroços

A dianteira da Ferrari ficou completamente amassada, e o circuito permaneceu fechado por cerca de uma hora enquanto os funcionários reparavam as barreiras.

A testemunha acrescentou: “A dianteira da Ferrari dele ficou completamente destruída, e peças se espalharam por toda a pista. Sanchez saiu ileso. Ele saiu do carro imediatamente depois, como se nada tivesse acontecido, e começou a recolher os pedaços.” Os amigos de Sanchez também pararam para ajudar a colocar os destroços em sacos, antes que o carro fosse removido por um guincho.

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Goleiro mantém capacete para não ser reconhecido

Sanchez parecia querer evitar ser reconhecido: quem estava por perto só percebeu quem ele era ao ver seu nome na lateral do carro. A testemunha disse: “Ele usava roupas normais e um capacete de corrida. Demorou para tirar o capacete. Parecia que queria permanecer incógnito, um pouco como o Stig. Mesmo quando o carro foi levado de volta ao estacionamento, ele não quis tirar o capacete por algum motivo.”

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O Nurburgring, apelidado de “Inferno Verde” por Sir Jackie Stewart, foi palco do terrível acidente de Niki Lauda em 1976.

O que vem pela frente para Sanchez no Como?

Sanchez chegou por empréstimo ao Como de Cesc Fabregas no verão, após um início difícil na temporada da Premier League, mas disputou apenas três das nove partidas possíveis na Serie A.

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O espanhol agora espera deixar o susto para trás e lutar por um lugar regular na equipe. O Como enfrenta o Cagliari em 21 de novembro.

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

صحفي

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