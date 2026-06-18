Yuan Wisa, astro da República Democrática do Congo, chamou a atenção na noite de ontem, quarta-feira, depois de garantir um ponto valioso para sua equipe contra a seleção portuguesa, repleta de estrelas.

Yuan Wisa, atacante do Newcastle de 29 anos, foi o herói da República Democrática do Congo no empate de 1 a 1 com a Portugal no estádio NRG, em Houston, pela Copa do Mundo de 2026.

O gol do jogador nascido na França permitiu que sua equipe empatasse o placar após o gol de João Neves, que abriu o placar aos seis minutos.

O ex-jogador, que atuou pelos clubes de Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio, Lorient e Brentford, foi convocado pela primeira vez pela República Democrática do Congo em 2020.

Desde então, disputou 40 partidas e marcou 10 gols com a seleção dos “Tigres”.

De acordo com o jornal “Marca”, Yuan Wisa quase perdeu a visão em 2021 após ser atacada com um líquido inflamável por uma mulher.

Em 2 de julho de 2021, Yuan Wisa ganhou as manchetes dos jornais após ser atacado com um líquido inflamável por uma mulher que tentou sequestrar sua filha.

Felizmente, Yuan Wisa não perdeu a visão e, se não fosse por sua reação, sua filha teria sido sequestrada.

A mulher jogou um líquido corrosivo no rosto do jogador do Lorient, na época, quando ele abriu a porta de sua casa, causando queimaduras graves nos olhos que exigiram uma cirurgia; os médicos chegaram a alertá-lo de que ele estava prestes a perder a visão.

A mulher, identificada como Letícia, foi presa e condenada a 18 anos de prisão pelas acusações de tentativa de homicídio, sequestro de crianças e tentativa de sequestro.

O advogado do jogador afirmou durante o julgamento: “Felizmente, Yuan não perdeu a visão e, se não fosse por sua reação rápida, sua filha teria sido sequestrada. Wesa ainda sofre com as sequelas da tentativa de sequestro e da agressão. Desde então, ele tem feito tudo o que pode para mostrar que está bem. Além disso, ele tenta desempenhar suas atividades diárias da melhor maneira possível. Hoje, ele e sua esposa se sentem seguros na Inglaterra, pois estão a salvo de qualquer perigo”.

Apesar da gravidade do incidente, Wissa se recuperou e se juntou ao clube inglês Brentford.

No clube londrino, ele provou seu valor ao marcar 49 gols em 149 partidas, o que levou o Newcastle a pagar mais de 55 milhões de euros para contratá-lo em 2025.