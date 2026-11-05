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O jovem Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, viveu uma noite inesquecível na Champions League, mas sua contribuição decisiva para a vitória quase não aconteceu. O meia-atacante adolescente não foi encontrado quando foi chamado para substituir o lesionado Serhou Guirassy no primeiro tempo.

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Ida ao banheiro quase estraga a noite

O técnico do Dortmund, Niko Kovac, enfrentou um dilema tático aos 34 minutos contra o Real Betis, quando o atacante Guirassy precisou sair por causa de um incômodo na coxa. Kovac recorreu ao banco para chamar Karetsas, mas o jogador de 18 anos não estava lá. O talento grego havia corrido ao banheiro do vestiário justamente quando foi chamado, deixando o treinador à procura de um substituto.

Kovac acabou vendo o jovem voltar no momento em que estava prestes a colocar Carney Chukwuemeka em campo. “Eu queria colocá-lo, mas ele não estava lá”, revelou Kovac em entrevista à DAZN. “Ele estava no banheiro. Quando eu ia colocar Carney em seu lugar, ele apareceu na hora certa. Então, se ainda estivesse no banheiro, não teria conseguido entrar.”

Redenção após um início difícil na Alemanha

O gol da vitória saiu aos 72 minutos e foi um momento de pura catarse para um jogador que enfrenta uma sequência de contratempos desde que chegou do Genk por 30 milhões de euros. Karetsas recebeu um passe de Fabio Silva, ajeitou a bola para o pé esquerdo e finalizou com precisão no canto inferior. Sua comemoração emocionada diante da Muralha Amarela mostrou o quanto o gol significava depois dos recentes sustos com sua saúde e das lesões.

Mais cedo nesta temporada, o jogador da seleção grega sofreu um colapso assustador durante uma partida contra o Villarreal e precisou passar por uma série de exames no hospital. Embora os exames tenham descartado qualquer problema de saúde grave, ele sofreu depois uma lesão ligamentar contra o Union Berlin.

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Elogios do técnico do Dortmund

Kovac elogiou muito a atuação do adolescente, apesar da confusão antes da substituição. O treinador ficou visivelmente impressionado com os dribles ousados do jogador de 18 anos e sua sintonia imediata com Fabio Silva, além de destacar sua recuperação após um período difícil fora de campo. Kovac ressaltou o entrosamento entre o jovem e Silva e sugeriu que o meia pode ter uma sequência como titular enquanto Guirassy se recupera da lesão muscular.

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“Deu para ver que Kostas é um jogador muito bom. Ele muda de direção e gira como um coelho. É difícil marcá-lo; ele tem muitos bons dribles com o corpo. Trouxe muito ímpeto, e achei que ele e Fabio se entenderam muito bem. Gostei disso. Ele provavelmente será titular nos próximos jogos enquanto Serhou não estiver disponível”, explicou Kovac.

“Fico feliz por ele ter se saído tão bem no jogo de hoje depois de um período difícil. E, defensivamente, ele sabe muito bem que ainda precisa evoluir. Mas tem vontade, está pronto, e eu vejo isso. Achei que ele fez uma movimentação muito boa hoje, pressionou bem e se ofereceu como opção aos companheiros. Certamente ainda pode melhorar, mas, aos 18 anos, já está indo bem. Se jogar assim no ataque, posso relevar suas deficiências defensivas.”

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As impressões do protagonista da noite

Para Karetsas, a noite foi uma mistura de empolgação e alívio. Ao falar sobre a forma caótica como entrou em campo, ele admitiu que a falta de preparação talvez até o tenha ajudado a entrar no ritmo do jogo. “Para ser sincero, eu tinha acabado de sair do banheiro quando precisei entrar. Então não recebi muitas instruções”, revelou o meio-campista.

Apesar de ter marcado o gol da vitória, o modesto adolescente sugeriu que Silva talvez merecesse mais o prêmio de melhor jogador da partida. Karetsas reconheceu que ainda precisa evoluir fisicamente, mas afirmou que se sente saudável e pronto para contribuir. Com três vitórias em quatro partidas na Champions League, o Dortmund está bem colocado na tabela, e a ascensão de sua jovem promessa grega representa um grande impulso para os desafios que vêm pela frente.