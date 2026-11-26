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O jovem Konstantinos Karetsas viveu uma noite inesquecível pelo Borussia Dortmund na Champions League, mas sua contribuição decisiva quase não aconteceu. O meia de 18 anos não foi encontrado quando recebeu o chamado para substituir Serhou Guirassy, que se machucou no primeiro tempo.

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Ida ao banheiro quase atrapalha a noite

O técnico do Dortmund, Niko Kovac, enfrentou um dilema tático aos 34 minutos contra o Real Betis , quando o atacante Guirassy precisou deixar o campo com um problema na coxa. Kovac procurou Karetsas no banco, mas o jogador de 18 anos não estava lá. O talento grego havia corrido até o banheiro do vestiário justamente quando foi chamado, deixando o técnico à procura de um substituto.

Kovac acabou vendo o jovem voltar no momento em que se preparava para colocar Carney Chukwuemeka em seu lugar. "Eu queria colocá-lo em campo, mas ele não estava lá", revelou Kovac em entrevista à DAZN. "Ele estava no banheiro. Quando eu ia colocar Carney no lugar dele, ele apareceu na esquina e, por isso, chegou a tempo. Se ainda estivesse no banheiro, não teria conseguido entrar."

Os holofotes da Champions League sobre a promessa Konstantinos Karetsas, do Borussia Dortmund, mostram como os principais clubes formadores da Europa continuam revelando jovens criadores destemidos. Se você gosta de apostar em jogadores que despontam nas competições continentais, usar nosso código promocional da Stake verificado dá acesso a recompensas VIP personalizadas.

Volta por cima após início difícil na Alemanha

O gol da vitória saiu aos 72 minutos e trouxe uma sensação de alívio para um jogador que tem vivido uma sequência de contratempos desde que chegou do Genk por 30 milhões de euros. Karetsas recebeu um passe de Fabio Silva, ajeitou a bola para o pé esquerdo e finalizou com precisão no canto inferior. A comemoração emocionada diante da Muralha Amarela mostrou o quanto o gol significava após os recentes sustos com sua saúde e as lesões.

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No início da temporada, o jogador da seleção grega sofreu um colapso assustador durante uma partida contra o Villarreal e precisou passar por uma série de exames no hospital. Embora os médicos tenham descartado problemas graves de saúde, ele depois sofreu uma lesão ligamentar contra o Union Berlin.

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Elogios do técnico do Dortmund

Kovac elogiou a atuação do adolescente, apesar da confusão antes da substituição. O técnico se mostrou impressionado com os dribles sem receio do jogador de 18 anos e com o entrosamento imediato com Fabio Silva. Também elogiou o jovem pela recuperação após um período difícil fora de campo. Kovac destacou a parceria entre Karetsas e Silva e sugeriu que o meia pode ganhar uma sequência como titular enquanto Guirassy se recupera da lesão muscular.

"Deu para ver que Kostas é um jogador muito bom. Ele corta e muda de direção como um coelho. É difícil marcá-lo; ele tem muitos bons dribles. Deu muito impulso ao time, e achei que ele e Fabio se entenderam muito bem. Gostei disso. Provavelmente será titular nos próximos jogos enquanto Serhou não estiver disponível", explicou Kovac.

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"Fico feliz que ele tenha se saído tão bem no jogo de hoje depois de um período difícil. E, defensivamente, ele sabe muito bem que ainda precisa evoluir. Mas tem vontade, está pronto, e consigo ver isso. Achei que hoje ele fez uma movimentação muito boa, pressionou bem e se apresentou para os companheiros. Certamente ainda há espaço para melhorar, mas, aos 18 anos, ele já está indo bem. Se jogar assim no ataque, posso relevar suas deficiências defensivas."

O que disse o protagonista da noite

Para Karetsas, a noite passou em meio à empolgação e ao alívio. Ao falar sobre a maneira tumultuada como entrou em campo, ele admitiu que a falta de preparação talvez até o tenha ajudado a entrar no ritmo da partida. "Para ser sincero, eu tinha acabado de sair do banheiro quando precisei entrar. Então não recebi muitas instruções", revelou o meia.

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Apesar de ter marcado o gol da vitória, o humilde adolescente sugeriu que Silva talvez merecesse mais o prêmio de melhor em campo. Karetsas reconheceu que ainda precisa evoluir fisicamente, mas afirmou que se sente saudável e pronto para contribuir. Com três vitórias em quatro jogos na Champions League, o Dortmund está bem colocado na tabela, e a ascensão da jovem promessa grega representa um grande reforço para os desafios que virão.