Um dos seguranças do falecido Diego Armando Maradona, ex-ídolo da Argentina, revelou uma grande surpresa a respeito das circunstâncias da morte do craque.

De acordo com o jornal "Sport", Martín Aníbal Domínguez, um dos seguranças pessoais de Maradona, prestou seu depoimento nesta terça-feira no julgamento da "morte do craque", afirmando que o médico particular dele, Leopoldo Luque, não o visitava apesar dos repetidos alertas sobre sua saúde.

O segurança acrescentou: "Ele deveria ter vindo; afinal, (Maradona) havia passado por uma cirurgia recentemente. Ele deveria ter vindo, mas não veio. E nós não conseguíamos lidar com Diego; ele estava de mau humor e tratava mal a todos".

Domínguez fazia parte da equipe de proteção de Maradona e estava presente na casa onde o craque morreu em 25 de novembro de 2020, enquanto recebia tratamento domiciliar ali.

A testemunha disse: "Toda vez que eu o via, seu rosto estava inchado", acrescentando: "Perguntavam-me constantemente sobre o estado de Diego, e eu respondia que ele sofria de retenção de líquidos".

Durante a audiência desta terça-feira, a acusação apresentou mensagens nas quais o segurança pessoal alertava Luque sobre o inchaço do craque e instava o médico a visitá-lo em sua casa.

E quando o promotor lhe perguntou o motivo daquelas mensagens, Domínguez respondeu: "Diego disse à enfermeira que estava esperando seu médico particular".

A testemunha declarou em seu depoimento: "Diego não estava bem, não queria tomar banho, não saía do quarto e não queria comer".

E acrescentou: "A Monona (a cozinheira) também me contou que ele não ia ao banheiro. Por isso instalaram um banheiro em seu quarto".

De acordo com o depoimento apresentado no julgamento, durante os quatorze dias que Maradona passou naquela casa localizada nos arredores de Buenos Aires, Luque o visitou quatro vezes: nos dias 17, 18, 20 e 22 de novembro.

O médico disse a alguns outros próximos de Maradona, que o informaram sobre o estado do craque, que o inchaço era causado por ficar acamado por um longo período e que iria desaparecer.

Maradona morreu em decorrência de um "edema pulmonar agudo provocado por uma agudização severa de insuficiência cardíaca crônica", segundo o laudo da autópsia.

Os peritos forenses que examinaram o corpo prestaram seu depoimento no julgamento, relatando terem encontrado três litros de líquido no abdômen de Maradona, e que o craque apresentava sinais de "edema generalizado (acúmulo amplo de líquido nos tecidos de todo o corpo)", uma condição que se desenvolveu, segundo eles, ao longo de vários dias.

Além de Luque, são julgados neste caso: a médica psiquiatra Agustina Cosachov, o psicólogo Carlos Díaz, a coordenadora de atendimento domiciliar da empresa Swiss Medical Nancy Forlini, o médico Pedro Di Spagna, o coordenador de enfermagem Mariano Perroni e o enfermeiro Ricardo Almirón, todos acusados de homicídio culposo.