“Ele estava disposto”: Hansi Flick exalta a garra do Barcelona e revela sacrifício de Frenkie de Jong em vitória crucial sobre o Atlético de Madrid

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O técnico do Barcelona, Hansi Flick, elogiou a capacidade de reação da equipe após a virada por 2 a 1 sobre o Atlético de Madrid em uma partida decisiva. O alemão destacou uma mudança tática que levou Frenkie de Jong a desempenhar uma função pouco habitual para ajudar o time a superar as dificuldades do jogo fora de casa.

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Superação após um início lento

O gigante catalão teve dificuldades para se impor nos primeiros 45 minutos na capital espanhola. Flick admitiu que sua equipe deu espaço demais aos donos da casa, o que impediu a marcação alta que tem sido uma das marcas de seu trabalho. No entanto, um empate decisivo pouco antes do intervalo mudou o rumo da partida e preparou o terreno para uma atuação muito melhor no segundo tempo.

Ao comentar os problemas táticos do início, Flick disse aos jornalistas: “No primeiro tempo, ficamos muito distantes dos adversários e não conseguimos pressionar de forma eficaz. Mas a partida dura 90 minutos: o primeiro tempo não foi perfeito, mas o segundo foi. Estou feliz, especialmente pelos três pontos. Foi importante.”

De Jong muda de posição na defesa

Um dos destaques da vitória suada fora de casa foi a versatilidade de De Jong. Antecipando o desgaste de seus jogadores, Flick pediu ao jogador da seleção da Holanda que atuasse como lateral, posição à qual não está acostumado, para ajudar a segurar o resultado.

O técnico do Barcelona contou como foi sua conversa com o meio-campista antes da partida: “Conversei com Frenkie antes do jogo sobre a possibilidade de ele atuar por quinze minutos como lateral, até Bernie [Brian Farinas] se cansar. Ele disse que, se o time precisasse dele, estaria disposto. Depois, colocaríamos Eric Garcia.”

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Ambições pelo título ficam claras

Conquistar uma vitória fora de casa contra a equipe de Diego Simeone é uma grande demonstração das ambições do Barcelona. O técnico alemão deu “nota dez” aos jogadores pelo empenho e afirmou que conseguir resultados em ambientes hostis é essencial para conquistar o título nacional.

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Ao reafirmar sua enorme confiança no elenco, Flick declarou: “Temos qualidade para vencer essas partidas. Eu disse a vocês que é preciso acreditar neste time. Não é fácil vencer aqui, contra o Atlético de Madrid, e a equipe foi fantástica.

“Estamos aqui, trabalhando todos os dias para conquistar títulos, e é isso que queremos. Fomos melhores no segundo tempo. Futebol é assim: uma partida dura 90 minutos. Estou satisfeito com mais três pontos, que é o que importa.”

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Como lidar com a pausa para as seleções

As competições nacionais agora terão uma pausa, o que traz uma nova preocupação para a comissão técnica do Barcelona. Vários jogadores importantes do elenco se juntarão às suas respectivas seleções, gerando receio quanto ao desgaste físico antes de uma exigente sequência de jogos no inverno.

Flick fez um alerta aos técnicos das seleções sobre os cuidados com os jogadores. “Isso faz parte do nosso trabalho: agora há uma pausa para as seleções, e os jogadores espanhóis geralmente não ficam aqui durante essas pausas”, disse. “Controlar o tempo de jogo é crucial. É importante que façam o mesmo nas seleções.”