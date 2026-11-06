Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

O FC Midtjylland, um dos principais clubes da Dinamarca, sofreu uma goleada de 6 a 1 para o Ajax de Amsterdã na noite de quinta-feira, pela Conference League. O ex-jogador do Borussia Dortmund Kjell Wätjen teve uma noite para esquecer e, com sua expulsão, contribuiu decisivamente para a derrota.

O jogador da seleção alemã sub-20 recebeu dois cartões amarelos em oito minutos por faltas nos atletas do Ajax Tolu Arokodare e Abdellah Ouazane e foi expulso aos 43 minutos. Naquele momento, o placar ainda estava em 1 a 1. Com um jogador a menos, o Midtjylland não teve chances na MCH-Arena, em Herning, após o intervalo e sofreu mais cinco gols.

Depois da partida, o técnico do Midtjylland, Mike Tullberg, contou que o erro abalou Wätjen e que ele pediu desculpas aos companheiros assim que chegou ao vestiário: "Ele ficou muito abalado. Kjell estava com lágrimas nos olhos."

Segundo Tullberg, porém, nem ele nem o grupo culparam o meio-campista: "Ele é jovem e vai superar isso. Os outros jogadores também o abraçaram. Isso diz muito sobre a união da nossa equipe. Kjell vai aprender com o que aconteceu." Wätjen sabe "exatamente que fez algo errado", mas os companheiros em campo também "poderiam tê-lo ajudado melhor", acrescentou o ex-técnico da equipe reserva e ex-interino do Borussia Dortmund.

Publicidade Publicidade

Tullberg deixou claro que a expulsão de Wätjen por dois cartões amarelos não terá outras consequências: "Estamos em 2026. Ele cometeu um erro e não podemos voltar atrás. Também não vou aplicar uma multa a ele. Isso era mais comum na época em que eu ainda jogava: naquela época, recebíamos multas por cartões amarelos bobos. Hoje isso não faz mais sentido."

Tópicos relacionados

Kjell Wätjen passou dez anos no Borussia Dortmund

Wätjen passou pelas categorias de base do Borussia Dortmund entre 2015 e 2025 e, por um período, foi considerado uma grande promessa. Com a seleção alemã sub-17, o destro conquistou o Campeonato Europeu da categoria em 2023.

Em Dortmund, Wätjen disputou quatro partidas pela equipe principal, mas não conseguiu se firmar no elenco profissional. Um empréstimo ao VfL Bochum, clube vizinho da região do Ruhr, para disputar a segunda divisão alemã durante a temporada 2025/26 também teve altos e baixos. Assim, ele deixou o Borussia Dortmund em definitivo no verão. Tullberg, que já havia ajudado em sua formação, levou-o para o campeão da Copa da Dinamarca. O Midtjylland pagou 2,5 milhões de euros pela transferência, valor que pode subir para pouco mais de 3 milhões de euros com bônus. Wätjen assinou contrato até 2031.

Getty Images

Publicidade

Até a noite de quinta-feira, Wätjen vinha se saindo muito bem no novo clube. Ele disputou 19 partidas oficiais e é peça importante da equipe. Já marcou três gols e deu três assistências, contribuindo decisivamente para que o Midtjylland esteja na liderança da 3F Superliga após 13 rodadas.