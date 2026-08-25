O Al-Hilal aguarda um laudo médico na próxima semana para definir a possibilidade de participação de um de seus astros lesionados no confronto contra o Al-Ahli, pela terceira rodada da Liga Roshan Saudita de Profissionais, marcada para a próxima terça-feira no estádio Kingdom Arena, em Riade.

Segundo uma fonte exclusiva do jornal saudita "Arriyadiyah", "as comissões médica e técnica do Al-Hilal trabalham para preparar gradualmente o zagueiro Hassan Tambakti, com o objetivo de elevar sua condição física e técnica antes do clássico".

Mas a mesma fonte descartou a condição do zagueiro para atuar diante do Al-Khaleej, em Dammam, pela quarta rodada da liga, devido à sua recuperação incompleta.

A Liga Saudita de Profissionais havia alterado a ordem das duas próximas partidas do Al-Hilal na competição, tendo em vista a preparação do Al-Ahli para disputar a partida contra o Auckland City na abertura da Copa Intercontinental de Clubes amanhã, quarta-feira. Assim, o "Líder" jogará a partida da quarta rodada contra o Al-Khaleej na próxima sexta-feira e, em seguida, enfrentará o "Nobre" (terceira rodada) no dia 1º de setembro.

Tambakti sofre de uma lesão na parte inferior do calcanhar do pé, contraída durante sua participação com a seleção saudita nas finais da Copa do Mundo de 2026, encerrada em julho passado.

A lesão causou a ausência de Tambakti no estágio europeu do Al-Hilal na Áustria. O jogador também desfalcou o Al-Hilal nas partidas contra o Al-Faisaly e o Al-Fayha na liga, além do confronto contra o Al-Raed pelas oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

Desde sua transferência para o Al-Hilal no verão de 2023, Tambakti disputou 103 partidas com a camisa da equipe, tendo marcado dois gols e dado três assistências.

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