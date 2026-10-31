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O Arsenal foi avisado de que talvez precise aceitar o prejuízo com Viktor Gyokeres caso o jogador da seleção sueca não consiga reverter a queda de rendimento. Apesar de ter marcado um número respeitável de gols em sua primeira temporada no Emirates, o atacante tem tido dificuldades para ganhar minutos em campo e causar impacto na temporada atual.

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Com dificuldades para se firmar

Gyokeres teve uma temporada de estreia produtiva no norte de Londres, com 22 gols em todas as competições. No entanto, o jogador de 28 anos perdeu rapidamente espaço nas escolhas de Mikel Arteta nesta temporada e foi titular em apenas um dos oito primeiros jogos do clube na Premier League.

Embora o atacante tenha finalmente marcado seu primeiro gol na temporada em um confronto no meio da semana contra o Fleetwood Town, persistem as dúvidas sobre seu futuro a longo prazo. Sua falta de contundência, de modo geral, provocou duras críticas de comentaristas de destaque, que consideram que ele não está justificando um lugar no elenco de Arteta.

Richards questiona a confiança de Gyokeres

IMAGO

Em participação no podcast The Rest Is Football, Richards destacou as dificuldades evidentes do jogador da seleção sueca e apontou uma queda acentuada em seus principais pontos fortes. “Acho que Gyokeres também é um dos principais assuntos”, disse Richards. “Quando ele chegou ao Arsenal, eu dizia aos torcedores do Arsenal: ‘Não esperem que ele marque 25 ou 30 gols’. O que eu realmente gostava nele era sua capacidade de atacar o espaço nas costas da defesa, mas ele parou de fazer as coisas que faz muito bem.”

O ex-zagueiro sugeriu que o atacante parece completamente sem confiança em campo. “Ele parece não ter confiança”, continuou Richards. “Não sei se as notícias de que tentaram se desfazer dele no verão [eram verdadeiras] ou não, mas, no fim das contas, ele já teve tempo de jogo suficiente para mostrar o que pode fazer no Arsenal, e as coisas simplesmente não estão dando certo para ele.

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“Há tantas vezes em que Gyokeres aparece em posições muito boas, e não sei se ele não confia em si mesmo, não sei se é uma questão de confiança, não sei se o time não confia que ele vá marcar, mas ele simplesmente não consegue colocar a bola na rede. Aí isso se torna um problema.”

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Se Gyokeres não conseguir dar a volta por cima em breve, Richards acredita que o Arsenal deve abrir mão dele sem hesitar. “Acho que ele precisa de uma daquelas oportunidades em que joga 90 minutos, marca, ganha confiança e, a partir daí, as coisas começam a acontecer”, explicou. “Caso contrário, eles vão ter que pensar em negociá-lo.”

Ele acrescentou: “Acho que, em janeiro, por causa das lesões, eles definitivamente deveriam voltar ao mercado e encontrar reservas de alto nível. Porque, pela forma como o Arsenal joga, todo mundo diz que o time precisa deste ou daquele jogador, mas o motivo de ser tão bom é o que os jogadores de ataque fazem sem a bola… Então, [Bukayo] Saka e [Noni] Madueke trabalham duro em um sistema que funciona para o Arsenal.

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“É claro que a perda de Trossard foi muito sentida, pelo que ele faz sem a bola e por como era preciso nas oportunidades que recebia. Mas acho que, se eles querem competir e, digamos, dominar, então, com toda a certeza, precisam de mais poder de fogo no ataque.”

O tempo para convencer está acabando

Gary Lineker concordou com a dura avaliação de Richards e questionou se o atacante tem nível para uma equipe que briga pelo título. “Não o vejo como um camisa 9 titular, especialmente em um clube do porte do Arsenal”, afirmou o ex-jogador da seleção inglesa. “Acho que ele pode entrar vindo do banco e contribuir um pouco. Acho que ele é mais um jogador para compor o elenco.”

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Gyokeres agora precisa aproveitar qualquer oportunidade, por mais breve que seja, para provar seu valor a Arteta. Com a janela de transferências de janeiro se aproximando rapidamente e a expectativa de que o Arsenal dispute títulos importantes, o jogador da seleção sueca tem cada vez menos tempo para salvar sua trajetória no Emirates antes que o clube procure poder de fogo no ataque em outro lugar.